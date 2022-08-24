Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 PROFESSIONAL EDITION

Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 – самый компактный построитель трех лазерных плоскостей 360°. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальные лучи проецируется на 360°. Три взаимно перпендикулярные плоскости позволяют выполнить абсолютно любую разметку. Достаточно установить ADA CUBE 3-360 на выбранной высоте. При включении вертикальных линий получается перекрещивающиеся под углом 90 плоскости. Очень удобно при выравнивании стен и углов между стенами. Лазерные линии можно поочередно отключать, оставляя только необходимые для работы. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

Особенности и преимущества:

Удобная разметка луч для разметки будет видно в любой точке. Больше нет необходимости вращать прибор.

Отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0,3 мл на метр.

Две точки крепления, можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения.

Корпус имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.

Может работать от обычных батареек, аккумулятора или зарядного устройства.

Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол.

Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником.

Комплектация: