Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный уровень ADA CUBE MINI GREEN HOME EDITION А00498
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE MINI GREEN HOME EDITION А00498
    Арт. geototal_762
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE MINI GREEN HOME EDITION А00498
    Лазерный уровень ADA CUBE MINI GREEN HOME EDITION А00498
    Лазерный уровень ADA CUBE MINI GREEN HOME EDITION А00498
    Лазерный уровень ADA CUBE MINI GREEN HOME EDITION А00498
      Лазерный уровень ADA CUBE MINI GREEN HOME EDITION А00498
      Лазерный уровень ADA CUBE MINI GREEN HOME EDITION А00498
      Лазерный уровень ADA CUBE MINI GREEN HOME EDITION А00498
      Лазерный уровень ADA CUBE MINI GREEN HOME EDITION А00498

      Лазерный уровень ADA CUBE MINI GREEN HOME EDITION А00498

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_762
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		65x65x45
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA Cube MINI Green Home Edition А00498 представляет собой компактный прибор для проведения разметки при домашнем ремонте. Он проецирует горизонтальную и вертикальную линии зеленого цвета - зеленый луч гораздо лучше виден, чем красный (при одинаковых условиях). Модель имеет режим работы с приемником, который увеличивает рабочий диапазон до 40 метров. Прочный корпус оснащен резиновыми вставками для защиты от повреждений, а его ребристая поверхность предотвращает выскальзывание из рук.

        Особенности и преимущества:

        • Включение и разблокирование одной кнопкой.
        • Высокая степень защиты от влаги и пыли - IP54.
        • Резьба 1/4" на нижней грани прибора позволяет установить его на штатив или универсальное крепление.
        • С помощью линий пересекающихся под прямым углом (угол между лазерными плоскостями 90°) можно быстро выполнять разметку для ровной установки материалов или конструкций.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Универсальное крепление.
        3. 2 батареи АА.
        4. Инструкция.
        5. Сумка-чехол.