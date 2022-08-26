Лазерный уровень ADA CUBE MINI GREEN HOME EDITION А00498
Арт. geototal_762
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|65x65x45
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень ADA Cube MINI Green Home Edition А00498 представляет собой компактный прибор для проведения разметки при домашнем ремонте. Он проецирует горизонтальную и вертикальную линии зеленого цвета - зеленый луч гораздо лучше виден, чем красный (при одинаковых условиях). Модель имеет режим работы с приемником, который увеличивает рабочий диапазон до 40 метров. Прочный корпус оснащен резиновыми вставками для защиты от повреждений, а его ребристая поверхность предотвращает выскальзывание из рук.
Особенности и преимущества:
- Включение и разблокирование одной кнопкой.
- Высокая степень защиты от влаги и пыли - IP54.
- Резьба 1/4" на нижней грани прибора позволяет установить его на штатив или универсальное крепление.
- С помощью линий пересекающихся под прямым углом (угол между лазерными плоскостями 90°) можно быстро выполнять разметку для ровной установки материалов или конструкций.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Универсальное крепление.
- 2 батареи АА.
- Инструкция.
- Сумка-чехол.