Особенности и преимущества:

Включение и разблокирование одной кнопкой.

Высокая степень защиты от влаги и пыли - IP54.

Резьба 1/4" на нижней грани прибора позволяет установить его на штатив или универсальное крепление.

С помощью линий пересекающихся под прямым углом (угол между лазерными плоскостями 90°) можно быстро выполнять разметку для ровной установки материалов или конструкций.

Комплектация:

Лазерный уровень. Универсальное крепление. 2 батареи АА. Инструкция. Сумка-чехол.

Лазерный уровень ADA Cube MINI Green Home Edition А00498 представляет собой компактный прибор для проведения разметки при домашнем ремонте. Он проецирует горизонтальную и вертикальную линии зеленого цвета - зеленый луч гораздо лучше виден, чем красный (при одинаковых условиях). Модель имеет режим работы с приемником, который увеличивает рабочий диапазон до 40 метров. Прочный корпус оснащен резиновыми вставками для защиты от повреждений, а его ребристая поверхность предотвращает выскальзывание из рук.