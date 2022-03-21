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Леска для триммера Champion Round С5062, 1.3 мм
5.0
2
44 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммера Champion Round С5062, 1.3 мм
    Арт. X18612507262
    5.0
    2
    Леска для триммера Champion Round С5062, 1.3 мм
    Леска для триммера Champion Round С5062, 1.3 мм
    Леска для триммера Champion Round С5062, 1.3 мм
    Леска для триммера Champion Round С5062, 1.3 мм
      Леска для триммера Champion Round С5062, 1.3 мм
      Леска для триммера Champion Round С5062, 1.3 мм
      Леска для триммера Champion Round С5062, 1.3 мм
      Леска для триммера Champion Round С5062, 1.3 мм

      Леска для триммера Champion Round С5062, 1.3 мм

      44 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X18612507262
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		1.3
      Все характеристики
      44 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Корд Round CHAMPION C5062 применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.

        Преимущества

        • Корд с круглым сечением имеет высокую прочность, подходит для универсальных работ в саду
        • Хорошо срезает сочную траву на участке
        • Выполнена из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации
        • Поставляется в мотке