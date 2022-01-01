Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.
Арт. О00000022514
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|480x380x457
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Назначение
|для генераторов, для измельчителей, для культиваторов, для минитракторов, для мотопомп, для снегоуборщиков, для мотобуксировщиков, для вездеходов
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- Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, катушка 3А - разработан для установки на мототехнику различного уровня. Двигатель хорошо подходит для установки на мотобуксировщики (мотособаки), снегоходы, болотоходы, вездеходы, картинги, лодочные моторы, мотопомпы и пр. технику. Дополнительно оснащен катушкой 3 Ампер, которая позволяет подключать полезное электрооборудование мощностью до 90 Ватт.
Преимущества
- Коленчатый вал из кованой легированной стали
- Система принудительной смазки KP460- обеспечивает стабильную работу двигателя
- Поршневое кольцо из нержавеющей стали
- Усовершенствованный балансировочный вал
- Обеспечивает долгую стабильную работу двигателя
- Покрытый алюминием воздуховод позволяет избежать потери мощности благодаря эффективному охлаждению
- Мягкая, удобная и прочная резиновая рукоятка стартера
- Повышенная прочность шатуна со втулкой вкладыша
- Встроенный сверхпрочный алюминиевый воздушный канал для эффективного охлаждения
- Двойная выхлопная труба в глушителе увеличенного размера