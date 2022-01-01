Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.

Преимущества

Коленчатый вал из кованой легированной стали

Система принудительной смазки KP460- обеспечивает стабильную работу двигателя

Поршневое кольцо из нержавеющей стали

Усовершенствованный балансировочный вал

Обеспечивает долгую стабильную работу двигателя

Покрытый алюминием воздуховод позволяет избежать потери мощности благодаря эффективному охлаждению

Мягкая, удобная и прочная резиновая рукоятка стартера

Повышенная прочность шатуна со втулкой вкладыша

Встроенный сверхпрочный алюминиевый воздушный канал для эффективного охлаждения

Двойная выхлопная труба в глушителе увеличенного размера

Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, катушка 3А - разработан для установки на мототехнику различного уровня. Двигатель хорошо подходит для установки на мотобуксировщики (мотособаки), снегоходы, болотоходы, вездеходы, картинги, лодочные моторы, мотопомпы и пр. технику. Дополнительно оснащен катушкой 3 Ампер, которая позволяет подключать полезное электрооборудование мощностью до 90 Ватт.