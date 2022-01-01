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Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.
Найти аналог
Двигатели для мотоблоков
    Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.
    Арт. О00000022514
    Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.
    Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.
    Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.
    Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.
    Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.
    Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.
      Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.
      Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.
      Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.
      Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.
      Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.
      Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.

      Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, 3А, 20 л.с.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000022514

      Характеристики

      Производитель
      		Lifan
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		480x380x457
      Назначение
      		для генераторов, для измельчителей, для культиваторов, для минитракторов, для мотопомп, для снегоуборщиков, для мотобуксировщиков, для вездеходов
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Двигатель бензиновый Lifan KP460 192F-2T, катушка 3А - разработан для установки на мототехнику различного уровня. Двигатель хорошо подходит для установки на мотобуксировщики (мотособаки), снегоходы, болотоходы, вездеходы, картинги, лодочные моторы, мотопомпы и пр. технику. Дополнительно оснащен катушкой 3 Ампер, которая позволяет подключать полезное электрооборудование мощностью до 90 Ватт.

        Преимущества

        • Коленчатый вал из кованой легированной стали
        • Система принудительной смазки KP460- обеспечивает стабильную работу двигателя
        • Поршневое кольцо из нержавеющей стали
        • Усовершенствованный балансировочный вал
        • Обеспечивает долгую стабильную работу двигателя
        • Покрытый алюминием воздуховод позволяет избежать потери мощности благодаря эффективному охлаждению
        • Мягкая, удобная и прочная резиновая рукоятка стартера
        • Повышенная прочность шатуна со втулкой вкладыша
        • Встроенный сверхпрочный алюминиевый воздушный канал для эффективного охлаждения
        • Двойная выхлопная труба в глушителе увеличенного размера