Маска сварщика Хамелеон Aurora A-777 Carbon

Сварочная маска с автоматическим светофильтром Aurora A-777, - поможет как начинающему сварщику, так и профессионалу решить любую сварочную задачу. Надёжный светофильтр «хамелеон», позволяет во всех деталях контролировать сварочный процесс от момента поджига дуги до окончательного остывания сварочной ванны. Фильтр маски хамелеон срабатывает при совпадении частоты светового потока и его амплитуды. Щиток затемняется только при одновременном воздействии на датчики инфракрасных волн и колебаний высокой интенсивности. Солнце или светодиодный источник света, несмотря на свою яркость, выдают очень мягкий свет без колебаний. С.ф. маски на подобные источники не реагирует. Эта особенность позволяет сварщику работать под прямыми солнечными лучами не опасаясь ложных срабатываний или случайных открытий фильтра.

Щиток сделан из высококачественного негорючего полиэтилена покрытого защитной плёнкой. Данное покрытие, а так же обтекаемая форма маски - предотвращает прилипание сварочных брызг.

Aurora A-777 отлично подходит для сварки MMA, MIG-MAG и TIG.

Светофильтр оснащён 4-мя регулировками:

регулировка степени затемненности DIN9 - DIN13,

регулировка чувствительности светофильтра,

регулировка времени перехода в светлое состояние,

регулировка перехода между режимами сварка/заточка.

изменить диаметр охвата наголовника - поворотом всего одной ручки,

отрегулировать глубину посадки, переставляя пластиковые шипы в пазах,

задать необходимый угол наклона щитка и усилие для опускания/поднимания маски,

выставить комфортное расстояние от лица до светофильтра.

Регулировки наголовника позволяют:

Наличие мягкой налобной накладки, обилие регулировок и подстройка центра тяжести маски «хамелеона», позволяют сварщику подогнать щиток под нужные параметры и сделать свою работу максимально комфортной.

Особенности маски Aurora A-777: