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Мойка высокого давления Интерскол АМ-120/1500
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-120/1500
    Арт. Х103699
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-120/1500

      Мойка высокого давления Интерскол АМ-120/1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103699

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		8
      Габариты, мм
      		280х350х530
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления ИНТЕРСКОЛ АМ-120/1500 – это отличное качество полупрофессиональной мойки, при достаточно низкой стоимости. Решение многих задач в уборке при усадебного участка или мойки машины по плечу такой мойке. Эту мойку отличает простота в использовании и отличное качество . Мощный напор воды справится со многими загрязнениями, может найти свое применение на стройках, дома, на даче или в гаражах. Небольшие размеры отличают эту мойку, по этому, такая мойка очень маневренна, и благодаря колесам облегчается перемещение с одного места на другое. 

        Преимущества

        • Алюминиевая помпа - долгий срок службы
        • Сменный водяной фильтр
        • Функция самовсасывания (при наличии шланга с обратным клапаном) - забор воды из любого резервуара
        • Система ТТС (Total-Stop-System) отключает аппарат при отпускании курка
        • Использование чистящего средства
        • Удобное размещение аксессуаров
        • Двигатель защищен от перегрузок