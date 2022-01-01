Мойка высокого давления Интерскол АМ-120/1500
Арт. Х103699
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|8
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Габариты, мм
|280х350х530
- Мойка высокого давления ИНТЕРСКОЛ АМ-120/1500 – это отличное качество полупрофессиональной мойки, при достаточно низкой стоимости. Решение многих задач в уборке при усадебного участка или мойки машины по плечу такой мойке. Эту мойку отличает простота в использовании и отличное качество . Мощный напор воды справится со многими загрязнениями, может найти свое применение на стройках, дома, на даче или в гаражах. Небольшие размеры отличают эту мойку, по этому, такая мойка очень маневренна, и благодаря колесам облегчается перемещение с одного места на другое.
Преимущества
- Алюминиевая помпа - долгий срок службы
- Сменный водяной фильтр
- Функция самовсасывания (при наличии шланга с обратным клапаном) - забор воды из любого резервуара
- Система ТТС (Total-Stop-System) отключает аппарат при отпускании курка
- Использование чистящего средства
- Удобное размещение аксессуаров
- Двигатель защищен от перегрузок