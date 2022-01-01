Преимущества

Алюминиевая помпа - долгий срок службы

Сменный водяной фильтр

Функция самовсасывания (при наличии шланга с обратным клапаном) - забор воды из любого резервуара

Система ТТС (Total-Stop-System) отключает аппарат при отпускании курка

Использование чистящего средства

Удобное размещение аксессуаров

Двигатель защищен от перегрузок

Мойка высокого давления ИНТЕРСКОЛ АМ-120/1500 – это отличное качество полупрофессиональной мойки, при достаточно низкой стоимости. Решение многих задач в уборке при усадебного участка или мойки машины по плечу такой мойке. Эту мойку отличает простота в использовании и отличное качество . Мощный напор воды справится со многими загрязнениями, может найти свое применение на стройках, дома, на даче или в гаражах. Небольшие размеры отличают эту мойку, по этому, такая мойка очень маневренна, и благодаря колесам облегчается перемещение с одного места на другое.