Преимущества

Вертикальное исполнение аппарата

Система полной остановки мойки после снятия пальца с курка

Защита двигателя от перегрузки

Алюминиевая помпа - для увеличения срока службы аппарата в целом

Шланг армированный сталью

Съемный водяной фильтр легко чистить





Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700 используется для очистки дорожек, фасадов зданий, автомобилей. Барабан для шланга высокого давления способствует удобному хранению устройства. Встроенные колеса, рукоятка и вертикальная конструкция корпуса - для удобной транспортировки. При снятии пальца с курка происходит мгновенное выключение аппарата, при нажатии - включение (система Total Stop System). Мойку легко переоборудовать в самовсасывающую при использовании шланга с обратным клапаном. Аппарат разработан совместно с итальянской фирмой Annovi Reverferi.