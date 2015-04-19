Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700
Арт. Х103700
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|9.5
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Габариты, мм
|360x280x740
- Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700 используется для очистки дорожек, фасадов зданий, автомобилей. Барабан для шланга высокого давления способствует удобному хранению устройства. Встроенные колеса, рукоятка и вертикальная конструкция корпуса - для удобной транспортировки. При снятии пальца с курка происходит мгновенное выключение аппарата, при нажатии - включение (система Total Stop System). Мойку легко переоборудовать в самовсасывающую при использовании шланга с обратным клапаном. Аппарат разработан совместно с итальянской фирмой Annovi Reverferi.
Преимущества
- Вертикальное исполнение аппарата
- Система полной остановки мойки после снятия пальца с курка
- Защита двигателя от перегрузки
- Алюминиевая помпа - для увеличения срока службы аппарата в целом
- Шланг армированный сталью
- Съемный водяной фильтр легко чистить