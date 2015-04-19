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Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700
4.0
1
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700
    Арт. Х103700
    4.0
    1
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700

      Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х103700
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		9.5
      Габариты, мм
      		360x280x740
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/1700 используется для очистки дорожек, фасадов зданий, автомобилей. Барабан для шланга высокого давления способствует удобному хранению устройства. Встроенные колеса, рукоятка и вертикальная конструкция корпуса - для удобной транспортировки. При снятии пальца с курка происходит мгновенное выключение аппарата, при нажатии - включение (система Total Stop System). Мойку легко переоборудовать в самовсасывающую при использовании шланга с обратным клапаном. Аппарат разработан совместно  с итальянской фирмой Annovi Reverferi.

        Преимущества

        • Вертикальное исполнение аппарата
        • Система полной остановки мойки после снятия пальца с курка
        • Защита двигателя от перегрузки
        • Алюминиевая помпа - для увеличения срока службы аппарата в целом
        • Шланг армированный сталью
        • Съемный водяной фильтр легко чистить