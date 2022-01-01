Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/2500В
Арт. Х103201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|29.2
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Габариты, мм
|380x900x250
- Мойка Интерскол АМ-130/2500В 238.1.0.00 - бытовой мощный аппарат с качественным двигателем и латунной помпой, применяемый для очистки садовых дорожек, инвентраля, пластиковой мебели или автомобиля. Легко перемещается по участку благодаря колесам и транспортировочной ручке. Мотор имеет защиту от перегрузки - для долгого срока службы мойки.
Преимущества
- Аппарат для бытового и промышленного применения
- Латунная помпа - долгий срок службы
- Функция самовсасывания - забор воды из любого резервуара
- Армированный шланг отличается стойкостью к сгибаниям и механическим нагрузкам
- Система ТSS (Total-Stop-System) отключает аппарат при отпускании курка на пистолете
- Регулировка интенсивности струи
- Использование чистящего средства
- Асинхронный двигатель защищен от перегрузок