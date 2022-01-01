Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/2500В

Мойка Интерскол АМ-130/2500В 238.1.0.00 - бытовой мощный аппарат с качественным двигателем и латунной помпой, применяемый для очистки садовых дорожек, инвентраля, пластиковой мебели или автомобиля. Легко перемещается по участку благодаря колесам и транспортировочной ручке. Мотор имеет защиту от перегрузки - для долгого срока службы мойки.

Преимущества