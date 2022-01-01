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Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/2500В
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/2500В
    Арт. Х103201
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/2500В
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/2500В
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/2500В
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/2500В

      Мойка высокого давления Интерскол АМ-130/2500В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х103201

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		29.2
      Габариты, мм
      		380x900x250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка Интерскол АМ-130/2500В 238.1.0.00 - бытовой мощный аппарат с качественным двигателем и латунной помпой, применяемый для очистки садовых дорожек, инвентраля, пластиковой мебели или автомобиля. Легко перемещается по участку благодаря колесам и транспортировочной ручке. Мотор имеет защиту от перегрузки - для долгого срока службы мойки.

        Преимущества

        • Аппарат для бытового и промышленного применения
        • Латунная помпа - долгий срок службы
        • Функция самовсасывания - забор воды из любого резервуара
        • Армированный шланг отличается стойкостью к сгибаниям и механическим нагрузкам
        • Система ТSS (Total-Stop-System) отключает аппарат при отпускании курка на пистолете
        • Регулировка интенсивности струи
        • Использование чистящего средства
        • Асинхронный двигатель защищен от перегрузок