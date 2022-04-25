Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121

Преимущества

Автоматическое выравнивание

Простое управление

Повышенная степень защиты от ударов

В основании уровня имеется резьба 1/4 дюйма - для установки его на фото-штатив или крепления на стене с помощью аксессуаров CONDTROL

Яркий лазер

Широкая развертка

Штатив в комплекте

Лазерный нивелир Condtrol QB 1-2-121 проецирует горизонтальную и вертикальную линии. Он широко используется при укладке кафеля, установке карнизов, монтаже мебели и т.д. Возможно раздельное включение плоскостей, а также предусмотрен режим построения наклонных лазерных линий. В комплект входит легкий алюминиевый штатив, у которого выдвигается центральная секция. Высота регулируется в диапазоне 14 см.