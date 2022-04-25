Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121
Арт. X30306104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|65x57x67
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Макс. рабочая температура, °С
|35
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- Лазерный нивелир Condtrol QB 1-2-121 проецирует горизонтальную и вертикальную линии. Он широко используется при укладке кафеля, установке карнизов, монтаже мебели и т.д. Возможно раздельное включение плоскостей, а также предусмотрен режим построения наклонных лазерных линий. В комплект входит легкий алюминиевый штатив, у которого выдвигается центральная секция. Высота регулируется в диапазоне 14 см.
Преимущества
- Автоматическое выравнивание
- Простое управление
- Повышенная степень защиты от ударов
- В основании уровня имеется резьба 1/4 дюйма - для установки его на фото-штатив или крепления на стене с помощью аксессуаров CONDTROL
- Яркий лазер
- Широкая развертка
- Штатив в комплекте