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Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121
5.0
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121
    Арт. X30306104
    5.0
    2
    Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121
    Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121
    Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121
    Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121
    Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121
    Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121
      Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121
      Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121
      Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121
      Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121
      Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121
      Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121

      Нивелир лазерный Condtrol QB 1-2-121

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30306104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		65x57x67
      Макс. рабочая температура, °С
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Condtrol QB 1-2-121 проецирует горизонтальную и вертикальную линии. Он широко используется при укладке кафеля, установке карнизов, монтаже мебели и т.д. Возможно раздельное включение плоскостей, а также предусмотрен режим построения наклонных лазерных линий. В комплект входит легкий алюминиевый штатив, у которого выдвигается центральная секция. Высота регулируется в диапазоне 14 см.

        Преимущества

        • Автоматическое выравнивание
        • Простое управление
        • Повышенная степень защиты от ударов
        • В основании уровня имеется резьба 1/4 дюйма - для установки его на фото-штатив или крепления на стене с помощью аксессуаров CONDTROL
        • Яркий лазер
        • Широкая развертка
        • Штатив в комплекте