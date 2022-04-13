Нож для жесткой травы для триммера Champion C5120/C774
Арт. X1861250936
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|нож для триммера
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Внешний диаметр, мм
|305
- Нож типа В CHAMPION C5120/C774 подходит для триммеров 235R. Нож является режущим элементом и предназначен для кошения густой жесткой травы, толстых сорняков. Имеет двухстороннюю рабочую поверхность и 3 режущие лопасти. Специальная форма ножа обеспечивает высокую скорость кошения и отличную производительность. Тип В режущего ножа отличается от типа А большей прочностью за счет увеличения толщины приспособления. Конструкция ножа с удлиненными зауженными зубьями способствует прореживанию и удалению старой, сухой, свалявшейся травы, густой поросли. Диск изготовлен из высокопрочной коррозионностойкой стали с длительным сроком эксплуатации. Необходимо следить за состоянием ножа и степенью заточки для качественной работы.