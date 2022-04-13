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Нож для жесткой травы для триммера Champion C5120/C774
5.0
2
Найти аналог
Ножи для триммеров
    Нож для жесткой травы для триммера Champion C5120/C774
    Арт. X1861250936
    5.0
    2
    Нож для жесткой травы для триммера Champion C5120/C774
    Нож для жесткой травы для триммера Champion C5120/C774
      Нож для жесткой травы для триммера Champion C5120/C774
      Нож для жесткой травы для триммера Champion C5120/C774

      Нож для жесткой травы для триммера Champion C5120/C774

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250936
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		нож для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		305
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож типа В CHAMPION C5120/C774 подходит для триммеров 235R. Нож является режущим элементом и предназначен для кошения густой жесткой травы, толстых сорняков. Имеет двухстороннюю рабочую поверхность и 3 режущие лопасти. Специальная форма ножа обеспечивает высокую скорость кошения и отличную производительность. Тип В режущего ножа отличается от типа А большей прочностью за счет увеличения толщины приспособления. Конструкция ножа с удлиненными зауженными зубьями способствует прореживанию и удалению старой, сухой, свалявшейся травы, густой поросли. Диск изготовлен из высокопрочной коррозионностойкой стали с длительным сроком эксплуатации. Необходимо следить за состоянием ножа и степенью заточки для качественной работы.