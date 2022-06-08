Нож для газонокосилки Oregon One For All STR 69-247-0 (15")
Арт. О00000003081
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип оборудования
|нож для газонокосилки
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Длина ножа, мм
|375
- Нож прямой ONE FOR ALL STR Oregon 69-247-0 подходит для газонокосилок Oregon. Выполняет роль режущего элемента в газонокосилке. Используется для кошения травы, освобождая место для роста новой, и придания газону ухоженного вида.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественной стали и рассчитан на длительный срок службы
- Нож обеспечивает ровное и точное кошение