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Нож для газонокосилки Oregon One For All STR 69-247-0 (15")
5.0
2
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Для газонокосилок
    Нож для газонокосилки Oregon One For All STR 69-247-0 (15")
    Арт. О00000003081
    5.0
    2
    Нож для газонокосилки Oregon One For All STR 69-247-0 (15")
    Нож для газонокосилки Oregon One For All STR 69-247-0 (15")
      Нож для газонокосилки Oregon One For All STR 69-247-0 (15")
      Нож для газонокосилки Oregon One For All STR 69-247-0 (15")

      Нож для газонокосилки Oregon One For All STR 69-247-0 (15")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003081
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип оборудования
      		нож для газонокосилки
      Длина ножа, мм
      		375
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож прямой ONE FOR ALL STR Oregon 69-247-0 подходит для газонокосилок Oregon. Выполняет роль режущего элемента в газонокосилке. Используется для кошения травы, освобождая место для роста новой, и придания газону ухоженного вида.

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественной стали и рассчитан на длительный срок службы
        • Нож обеспечивает ровное и точное кошение