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Нож для триммера Patriot TBS-40N 809115230 (230x25,4 мм, 1,3 мм, 40 зубьев)
5.0
2
Найти аналог
Диски для триммеров
    Нож для триммера Patriot TBS-40N 809115230 (230x25,4 мм, 1,3 мм, 40 зубьев)
    Арт. X18612509119
    5.0
    2
    Нож для триммера Patriot TBS-40N 809115230 (230x25,4 мм, 1,3 мм, 40 зубьев)
    Нож для триммера Patriot TBS-40N 809115230 (230x25,4 мм, 1,3 мм, 40 зубьев)
    Нож для триммера Patriot TBS-40N 809115230 (230x25,4 мм, 1,3 мм, 40 зубьев)
      Нож для триммера Patriot TBS-40N 809115230 (230x25,4 мм, 1,3 мм, 40 зубьев)
      Нож для триммера Patriot TBS-40N 809115230 (230x25,4 мм, 1,3 мм, 40 зубьев)
      Нож для триммера Patriot TBS-40N 809115230 (230x25,4 мм, 1,3 мм, 40 зубьев)

      Нож для триммера Patriot TBS-40N 809115230 (230x25,4 мм, 1,3 мм, 40 зубьев)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612509119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож TBS-40N PATRIOT 809115230 является сменным элементом для триммеров средней и высокой мощности. Применяется для скашивания сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Подходит для моделей: Patriot PT 3355, PT 4355, PT 3155 T, T 535 Pro, T 545 Pro, T 552 Pro. Оснастка может использоваться с триммерами Лесник, Home Garden, MaxCut, MTD и другими со сходными характеристиками. Режущие зубья изготовлены из твердосплавного материала. Нож имеет большой ресурс работы, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время.