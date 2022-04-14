Нож для триммера Patriot TBS-40N 809115230 (230x25,4 мм, 1,3 мм, 40 зубьев)
Арт. X18612509119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип аксессуара
|диск для триммера
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Внешний диаметр, мм
|230
- Нож TBS-40N PATRIOT 809115230 является сменным элементом для триммеров средней и высокой мощности. Применяется для скашивания сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Подходит для моделей: Patriot PT 3355, PT 4355, PT 3155 T, T 535 Pro, T 545 Pro, T 552 Pro. Оснастка может использоваться с триммерами Лесник, Home Garden, MaxCut, MTD и другими со сходными характеристиками. Режущие зубья изготовлены из твердосплавного материала. Нож имеет большой ресурс работы, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время.