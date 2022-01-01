Очки защитные ЗН62-Г2"Генерал" 26232

Очки с жестким стеклодержателем, изготовленным из термостойкой пластмассы, гарантирует надежную фиксацию стекол при высоких температурах, мягкий корпус из ПВХ пластиката, эффективная система вентиляции за счет клапанов. Защитное минеральное стекло-светофильтр тёмно-зелёного цвета для защиты от УФ и ИК-излучений при газовой сварке и резке средней мощности, отличается стабильностью оптических свойств во времени и очень высокой устойчивостью к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла.