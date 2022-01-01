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Очки защитные ЗН62-Г2"Генерал" 26232
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Очки
    Очки защитные ЗН62-Г2"Генерал" 26232
    Арт. X1052456

      Очки защитные ЗН62-Г2"Генерал" 26232

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1052456

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      •   Очки с жестким стеклодержателем, изготовленным из термостойкой пластмассы, гарантирует надежную фиксацию стекол при высоких температурах, мягкий корпус из ПВХ пластиката, эффективная система вентиляции за счет клапанов. Защитное минеральное стекло-светофильтр тёмно-зелёного цвета для защиты от УФ и ИК-излучений при газовой сварке и резке средней мощности, отличается стабильностью оптических свойств во времени и очень высокой устойчивостью к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла.