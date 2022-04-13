Защитные очки Росомз ЗН62-Г3 Генерал 26233
Арт. X15569
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Защитные закрытые очки с непрямой вентиляцией РОСОМЗ ЗН62 GENERAL 7 26233 с широкой полосой обтюрации удобно прилегают к лицу. Уберегают глаза газосварщика от вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения, от брызг расплавленного металла. Лента для фиксации очков регулируется по размеру головы. Минеральные стекла-светофильтры (градационный шифр 7) обладают большой твердостью и не подвержены царапанию. Очки подходят для использования с респиратором. Применение: при мощной газовой сварке и резке металлов.
Преимущества
- Уберегают глаза газосварщика от вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения
- Лента для фиксации очков регулируется по размеру головы
- Минеральные стекла-светофильтры обладают большой твердостью и не подвержены царапанию