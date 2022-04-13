Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Защитные очки Росомз ЗН62-Г3 Генерал 26233
5.0
2
Найти аналог
Очки
    Защитные очки Росомз ЗН62-Г3 Генерал 26233
    Арт. X15569
    5.0
    2
    Защитные очки Росомз ЗН62-Г3 Генерал 26233
    Защитные очки Росомз ЗН62-Г3 Генерал 26233
    Защитные очки Росомз ЗН62-Г3 Генерал 26233
      Защитные очки Росомз ЗН62-Г3 Генерал 26233
      Защитные очки Росомз ЗН62-Г3 Генерал 26233
      Защитные очки Росомз ЗН62-Г3 Генерал 26233

      Защитные очки Росомз ЗН62-Г3 Генерал 26233

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X15569
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Защитные закрытые очки с непрямой вентиляцией РОСОМЗ ЗН62 GENERAL 7 26233 с широкой полосой обтюрации удобно прилегают к лицу. Уберегают глаза газосварщика от вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения, от брызг расплавленного металла. Лента для фиксации очков регулируется по размеру головы. Минеральные стекла-светофильтры (градационный шифр 7) обладают большой твердостью и не подвержены царапанию. Очки подходят для использования с респиратором. Применение: при мощной газовой сварке и резке металлов.

        Преимущества

        • Уберегают глаза газосварщика от вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения
        • Лента для фиксации очков регулируется по размеру головы
        • Минеральные стекла-светофильтры обладают большой твердостью и не подвержены царапанию