Защитные очки Росомз ЗН62-Г3 Генерал 26233

Преимущества

Уберегают глаза газосварщика от вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения

Лента для фиксации очков регулируется по размеру головы



Минеральные стекла-светофильтры обладают большой твердостью и не подвержены царапанию



Защитные закрытые очки с непрямой вентиляцией РОСОМЗ ЗН62 GENERAL 7 26233 с широкой полосой обтюрации удобно прилегают к лицу. Уберегают глаза газосварщика от вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения, от брызг расплавленного металла. Лента для фиксации очков регулируется по размеру головы. Минеральные стекла-светофильтры (градационный шифр 7) обладают большой твердостью и не подвержены царапанию. Очки подходят для использования с респиратором. Применение: при мощной газовой сварке и резке металлов.