Электрическая печь ПЭТ-4 1,6 кВт

Преимущества

Возможность настенной и напольной установки

Удобство монтажа

Эффективность

Производительность

Скорость

Надежность

Срок службы - 5 лет



Электропечь ПЭТ-4 1,6 кВт предназначена для обогрева электроподвижного состава, жилых, служебных и производственных помещений. Электропечь ПЭТ представляет собой кожух, внутри которого расположен трубчатый электронагревательный элемент (ТЭН). Кожух выполнен из листовой перфорированной стали, закрыт снизу дном. Подвод питания осуществляется через отверстие в крышке со стороны токоведущих шпилек.