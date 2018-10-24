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Электрическая печь ПЭТ-4 1,6 кВт
4.0
1
1 750 ₽
Электрические печи
    Электрическая печь ПЭТ-4 1,6 кВт
    Арт. 704338
    4.0
    1
    Электрическая печь ПЭТ-4 1,6 кВт

      Электрическая печь ПЭТ-4 1,6 кВт

      1 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 704338
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		УМТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		серый
      Вид топлива
      		электрическая сеть
      Все характеристики
      1 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электропечь ПЭТ-4 1,6 кВт предназначена для обогрева электроподвижного состава, жилых, служебных и производственных помещений. Электропечь ПЭТ представляет собой кожух, внутри которого расположен трубчатый электронагревательный элемент (ТЭН). Кожух выполнен из листовой перфорированной стали, закрыт снизу дном. Подвод питания осуществляется через отверстие в крышке со стороны токоведущих шпилек. Шнур питания в базовый комплект поставки не входит.

        Преимущества

        • Возможность настенной и напольной установки
        • Удобство монтажа
        • Эффективность
        • Производительность
        • Скорость
        • Надежность
        • Срок службы - 5 лет