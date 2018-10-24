Электрическая печь ПЭТ-4 1,6 кВт
Арт. 704338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|серый
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Вид топлива
|электрическая сеть
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- Электропечь ПЭТ-4 1,6 кВт предназначена для обогрева электроподвижного состава, жилых, служебных и производственных помещений. Электропечь ПЭТ представляет собой кожух, внутри которого расположен трубчатый электронагревательный элемент (ТЭН). Кожух выполнен из листовой перфорированной стали, закрыт снизу дном. Подвод питания осуществляется через отверстие в крышке со стороны токоведущих шпилек. Шнур питания в базовый комплект поставки не входит.
Преимущества
- Возможность настенной и напольной установки
- Удобство монтажа
- Эффективность
- Производительность
- Скорость
- Надежность
- Срок службы - 5 лет