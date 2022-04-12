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Пеногенератор It 50 SCO/50C
4.5
2
Найти аналог
Пеногенераторы высокого давления
    Пеногенератор It 50 SCO/50C
    Арт. X131504231
    4.5
    2
    Пеногенератор It 50 SCO/50C
    Пеногенератор It 50 SCO/50C
      Пеногенератор It 50 SCO/50C
      Пеногенератор It 50 SCO/50C

      Пеногенератор It 50 SCO/50C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131504231
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Portotecnica
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Материал бака
      		окрашенный металл
      Объем бака для моющего средства, л
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пеногенератор предназначен для распыления моющих составов на любые поверхности. С помощью данного агрегата образуется обильная пена, позволяющая производить высококачественную очистку. Регулировочный редуктор с игольчатым клапаном позволяет добиться максимального моющего эффекта при минимальном расходе химии. 

        Преимущества

        • Наличие в конструкции PROCAR It 50 SCO/50C больших пластиковых колес значительно облегчает его транспортировку от одной рабочей точки к другой
        • Окрашенная сталь - для защиты от коррозии
        • Оснащен предохранительным клапаном, срабатывающим при превышении давления
        • Простота применения
        • Долгий срок службы