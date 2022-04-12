Пеногенератор It 50 SCO/50C
Арт. X131504231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Материал бака
|окрашенный металл
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Объем бака для моющего средства, л
|50
- Пеногенератор предназначен для распыления моющих составов на любые поверхности. С помощью данного агрегата образуется обильная пена, позволяющая производить высококачественную очистку. Регулировочный редуктор с игольчатым клапаном позволяет добиться максимального моющего эффекта при минимальном расходе химии.
Преимущества
- Наличие в конструкции PROCAR It 50 SCO/50C больших пластиковых колес значительно облегчает его транспортировку от одной рабочей точки к другой
- Окрашенная сталь - для защиты от коррозии
- Оснащен предохранительным клапаном, срабатывающим при превышении давления
- Простота применения
- Долгий срок службы