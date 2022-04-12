Пеногенератор It 50 SCO/50C

Преимущества

Наличие в конструкции PROCAR It 50 SCO/50C больших пластиковых колес значительно облегчает его транспортировку от одной рабочей точки к другой

Окрашенная сталь - для защиты от коррозии

Оснащен предохранительным клапаном, срабатывающим при превышении давления

Простота применения

Долгий срок службы

Пеногенератор предназначен для распыления моющих составов на любые поверхности. С помощью данного агрегата образуется обильная пена, позволяющая производить высококачественную очистку. Регулировочный редуктор с игольчатым клапаном позволяет добиться максимального моющего эффекта при минимальном расходе химии.