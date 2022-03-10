Преимущества

Лимб поворачивается на 360 градусов, что обеспечивают простое и удобное наведение линий на цель

Функция самовыравнивания обеспечивает точность в замерах

Возможность работы с приемником

Мембранная клавиатура легко чистится - достаточно протереть влажной салфеткой

Малый вес снижает затрачиваемые усилия при переноске и настройке прибора

Лазерные очки в комплекте улучшают видимость луча при работе на дальних дистанциях и слишком ярком свете

Лазерный уровень ADA 3D Liner 3V А00132 строит три вертикальные линии (сходятся в крест над прибором), одну горизонтальную линию и точку отвеса. Управление осуществляется мембранной клавиатурой,с помощью которой выбирается режим работы и необходимая комбинация лучей. Лимб поворачивается на 360 градусов, что обеспечивает простое и удобное наведение линий на цель. Предусмотрена функция самовыравнивания для более точных замеров. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, лучи начинают мигать. При выключении питания компенсатор автоматически блокируется, это защищает его от воздействия вибрации во время транспортировки.