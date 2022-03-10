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Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132
5.0
2
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132
    Арт. X30308108
    5.0
    2
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132

      Лазерный уровень Ada 3D Liner 3V А00132

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30308108
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		261x258x276
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA 3D Liner 3V А00132 строит три вертикальные линии (сходятся в крест над прибором), одну горизонтальную линию и точку отвеса. Управление осуществляется мембранной клавиатурой,с помощью которой выбирается режим работы и необходимая комбинация лучей. Лимб поворачивается на 360 градусов, что обеспечивает простое и удобное наведение линий на цель. Предусмотрена функция самовыравнивания для более точных замеров. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, лучи начинают мигать. При выключении питания компенсатор автоматически блокируется, это защищает его от воздействия вибрации во время транспортировки.

        Преимущества

        • Лимб поворачивается на 360 градусов, что обеспечивают простое и удобное наведение линий на цель
        • Функция самовыравнивания обеспечивает точность в замерах
        • Возможность работы с приемником
        • Мембранная клавиатура легко чистится - достаточно протереть влажной салфеткой
        • Малый вес снижает затрачиваемые усилия при переноске и настройке прибора
        • Лазерные очки в комплекте улучшают видимость луча при работе на дальних дистанциях и слишком ярком свете