Преимущества

Пылевлагозащищенность IP51

Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± 3 градусов

С помощью данной модели можно построить горизонтальную плоскость, две полные перпендикулярные вертикальные плоскости, а также отвес вниз

Возможно крепление на штатив

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча при ярком свете и на больших расстояниях

Точность позиционирования благодаря отвесу вниз и пересечению вертикальных плоскостей сверху

При невозможности самовыравнивания срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку

Встроенный горизонтальный лимб - для наведения луча на нужный объект. Поворачивается прибор при помощи специального винта

Ножки построителя лазерных плоскостей ADA 3D Liner 4V А00133 оснащены резиновыми накладками - для аккуратной работы на чистовых поверхностях

Прибор оснащен специальным сигналом, который информирует оператора о том, что он забыл его выключить

Лазерный уровень ADA 3D Liner 4V А00133 - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах. Область применения - проецирование одной горизонтальной и четырех вертикальных плоскостей, а также отвеса вниз. Инструмент оснащен звуковым и световым сигналами: в случае отклонения прибора от горизонтали устройство издает звук, а лазер начинает мигать.