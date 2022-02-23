Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
Арт. 77777X98159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|260x260x280
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный уровень ADA 3D Liner 4V А00133 - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах. Область применения - проецирование одной горизонтальной и четырех вертикальных плоскостей, а также отвеса вниз. Инструмент оснащен звуковым и световым сигналами: в случае отклонения прибора от горизонтали устройство издает звук, а лазер начинает мигать.
Преимущества
- Пылевлагозащищенность IP51
- Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± 3 градусов
- С помощью данной модели можно построить горизонтальную плоскость, две полные перпендикулярные вертикальные плоскости, а также отвес вниз
- Возможно крепление на штатив
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча при ярком свете и на больших расстояниях
- Точность позиционирования благодаря отвесу вниз и пересечению вертикальных плоскостей сверху
- При невозможности самовыравнивания срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку
- Встроенный горизонтальный лимб - для наведения луча на нужный объект. Поворачивается прибор при помощи специального винта
- Ножки построителя лазерных плоскостей ADA 3D Liner 4V А00133 оснащены резиновыми накладками - для аккуратной работы на чистовых поверхностях
- Прибор оснащен специальным сигналом, который информирует оператора о том, что он забыл его выключить