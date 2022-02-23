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Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
5.0
3
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
    Арт. 77777X98159
    5.0
    3
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
    Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133
      Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133

      Лазерный уровень Ada 3D Liner 4V А00133

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777X98159
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		260x260x280
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA 3D Liner 4V А00133 - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах. Область применения - проецирование одной горизонтальной и четырех вертикальных плоскостей, а также отвеса вниз. Инструмент оснащен звуковым и световым сигналами: в случае отклонения прибора от горизонтали устройство издает звук, а лазер начинает мигать.

        Преимущества

        • Пылевлагозащищенность IP51
        • Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± 3 градусов
        • С помощью данной модели можно построить горизонтальную плоскость, две полные перпендикулярные вертикальные плоскости, а также отвес вниз
        • Возможно крепление на штатив
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча при ярком свете и на больших расстояниях
        • Точность позиционирования благодаря отвесу вниз и пересечению вертикальных плоскостей сверху
        • При невозможности самовыравнивания срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку
        • Встроенный горизонтальный лимб - для наведения луча на нужный объект. Поворачивается прибор при помощи специального винта
        • Ножки построителя лазерных плоскостей ADA 3D Liner 4V А00133 оснащены резиновыми накладками - для аккуратной работы на чистовых поверхностях
        • Прибор оснащен специальным сигналом, который информирует оператора о том, что он забыл его выключить