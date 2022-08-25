Особенности и Преимущества:

С помощью мембранной клавиатуры выставляется необходимая комбинация лучей, а индикаторы наглядно отображают режим работы и уровень заряда батарей.

Корпус линейного лазерного нивелира ADA ARMO 3D А00194 защищен от попадания внутрь пыли и влаги.

Инструмент разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях. Корпус изготовлен из особого ударопрочного пластика, что позволяет выдерживать удары, падения и т.д.

В случае невозможности выровнять компенсатор начинается мигание плоскостей, сигнализирующая об этом.

С помощью настенного магнита существенно упрощается снятие размеров в труднодоступных местах.

Прибор с комплектующими поставляется в сумке, что упрощает хранение и транспортировку.

Имеется возможность работы с приемником.

Прост в чистке - достаточно протереть влажной салфеткой.

Комплектация:

Лазерный уровень. Настенное крепление с магнитами. Комплект батарей. Сумка-чехол.

Лазерный уровень ADA ARMO 3D А00194 проецирует линии в трех плоскостях: две линии в вертикальной плоскости, пересекающиеся над прибором, одна линия в горизонтальной плоскости, образуя лазерный крест, а также точку отвеса. Прибор создавался специально для тяжелых условий стройки - корпус выполнен из ударопрочного пластика, он крайне устойчив к разного рода механическим повреждениям и проникновению внутрь воды и пыли. Функция самовыравнивания точно позиционирует инструмент, что крайне трудно сделать вручную. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, лучи начинают мигать, сигнализируя об этом. При желании выравнивание можно отключить, это нужно при ведении некоторых видов работ, например возведении лестниц.