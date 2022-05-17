Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049

Преимущества

Форма корпуса удобная для хвата одной рукой

Угол развертки луча 180 градусов по горизонтали

Широкое основание не позволит прибору упасть на бок

С помощью элевационного штатива производить замеры можно гораздо точнее и удобнее

Для удобства работы и экономии заряда батарей можно работать только с горизонтальной или вертикальной линией

Чехол обеспечит удобство при хранении и транспортировке прибора

Лазерный уровень ADA Phantom 2D Professional Edition А00493 проецирует горизонтальную и вертикальную линии, образуя крест. Он пригодится при установке мебели, укладке плитки, оклейке стен обоями и прочих рабочих операциях. Для эксплуатации на улице предусмотрен режим работы с приемником - в этом случае улучшается видимость луча и увеличивается дальность измерения (до 70 метров). Модель комплектуется штативом с резьбой 1/4", использование которого позволит произвести точную разметку подоконников, потолочных конструкций, выключателей и розеток.