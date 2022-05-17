Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
Арт. X30308207
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Гонконг
|
Габариты, мм
|100x120x80
|
Степень защиты
|IP 54
- Лазерный уровень ADA Phantom 2D Professional Edition А00493 проецирует горизонтальную и вертикальную линии, образуя крест. Он пригодится при установке мебели, укладке плитки, оклейке стен обоями и прочих рабочих операциях. Для эксплуатации на улице предусмотрен режим работы с приемником - в этом случае улучшается видимость луча и увеличивается дальность измерения (до 70 метров). Модель комплектуется штативом с резьбой 1/4", использование которого позволит произвести точную разметку подоконников, потолочных конструкций, выключателей и розеток.
Преимущества
- Форма корпуса удобная для хвата одной рукой
- Угол развертки луча 180 градусов по горизонтали
- Широкое основание не позволит прибору упасть на бок
- С помощью элевационного штатива производить замеры можно гораздо точнее и удобнее
- Для удобства работы и экономии заряда батарей можно работать только с горизонтальной или вертикальной линией
- Чехол обеспечит удобство при хранении и транспортировке прибора