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Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
5.0
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
    Арт. X30308207
    5.0
    2
    Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
    Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
    Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
    Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
    Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
    Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
    Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
      Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
      Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
      Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
      Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
      Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
      Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049
      Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049

      Лазерный нивелир Ada phantom 2d professional edition а0049

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30308207
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		100x120x80
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA Phantom 2D Professional Edition А00493 проецирует горизонтальную и вертикальную линии, образуя крест. Он пригодится при установке мебели, укладке плитки, оклейке стен обоями и прочих рабочих операциях. Для эксплуатации на улице предусмотрен режим работы с приемником - в этом случае улучшается видимость луча и увеличивается дальность измерения (до 70 метров). Модель комплектуется штативом с резьбой 1/4", использование которого позволит произвести точную разметку подоконников, потолочных конструкций, выключателей и розеток.

        Преимущества

        • Форма корпуса удобная для хвата одной рукой
        • Угол развертки луча 180 градусов по горизонтали
        • Широкое основание не позволит прибору упасть на бок
        • С помощью элевационного штатива производить замеры можно гораздо точнее и удобнее
        • Для удобства работы и экономии заряда батарей можно работать только с горизонтальной или вертикальной линией
        • Чехол обеспечит удобство при хранении и транспортировке прибора