Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472

Преимущества

Малый вес (всего 0.9 кг)

Работа под наклоном

Автоматическое выравнивание в пределах ±3 градусов

Поворотное основание, маятник, механизм фиксаций маятника , рамная конструкция, несущая маятник выполнены из металла - для долгого срока службы

Резьба 5/8" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на штатив

Автоматическая блокировка компенсатора при выключении питания

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете

При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку

Кейс - для удобства хранения и транспортировки прибора

Лазерный уровень ADA PROLiner 2V А00472 - профессиональный прибор, широко используемый в строительстве и ремонте. Он проецирует горизонтальную лазерную линию 140?, 2 вертикальные линии и лазерный отвес. Предусмотрена функция самовыравнивания для более точных замеров. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, раздается звуковой сигнал. Модель имеет прочную металлическую конструкцию, что гарантирует долгий срок службы.