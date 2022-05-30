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Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
4.3
3
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
    Арт. Ю00000019849
    4.3
    3
    Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
    Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
    Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
    Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
    Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
    Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
    Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
    Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
      Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
      Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
      Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
      Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
      Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
      Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
      Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
      Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472

      Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000019849
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		140x132x160
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA PROLiner 2V А00472 - профессиональный прибор, широко используемый в строительстве и ремонте. Он проецирует горизонтальную лазерную линию 140?, 2 вертикальные линии и лазерный отвес. Предусмотрена функция самовыравнивания для более точных замеров. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, раздается звуковой сигнал. Модель имеет прочную металлическую конструкцию, что гарантирует долгий срок службы.

        Преимущества

        • Малый вес (всего 0.9 кг)
        • Работа под наклоном
        • Автоматическое выравнивание в пределах ±3 градусов
        • Поворотное основание, маятник, механизм фиксаций маятника , рамная конструкция, несущая маятник выполнены из металла - для долгого срока службы
        • Резьба 5/8" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на штатив
        • Автоматическая блокировка компенсатора при выключении питания
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете
        • При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки прибора