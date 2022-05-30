Лазерный нивелир Ada PROLiner 2V A00472
Арт. Ю00000019849
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|140x132x160
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный уровень ADA PROLiner 2V А00472 - профессиональный прибор, широко используемый в строительстве и ремонте. Он проецирует горизонтальную лазерную линию 140?, 2 вертикальные линии и лазерный отвес. Предусмотрена функция самовыравнивания для более точных замеров. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, раздается звуковой сигнал. Модель имеет прочную металлическую конструкцию, что гарантирует долгий срок службы.
Преимущества
- Малый вес (всего 0.9 кг)
- Работа под наклоном
- Автоматическое выравнивание в пределах ±3 градусов
- Поворотное основание, маятник, механизм фиксаций маятника , рамная конструкция, несущая маятник выполнены из металла - для долгого срока службы
- Резьба 5/8" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на штатив
- Автоматическая блокировка компенсатора при выключении питания
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете
- При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки прибора