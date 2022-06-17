Сварочная проволока Golden Bridge JQ.MG50-6/ER70S-6 (0.8 мм, 5 кг)

Преимущества

При изготовлении проволоки ведется строгий контроль

Калибровка проволоки одинакова по всей длине, что положительно сказывается на равномерности подачи проволоки и стабильности сварочной дуги

Высокотехнологичный процесс омеднения позволяет избегать отслоения покрытия при хранении и использовании проволоки

Пониженное содержание в проволоке таких вредных примесей как серы (S)≤0,013% и фосфора (P)≤0,012% обеспечивает высокие механические и ударные свойства наплавленного метала, уменьшая вероятность образования горячих трещин

Механические свойства наплавленного метала гораздо лучше, чем у других китайских и отечественных производителей проволоки СВ08Г2С



Данная проволока предназначена для сварки конструкционных сталей с пределом прочности до 500 МПа. Сварочные швы устойчивы к порообразованию. Сварку можно вести в любых пространственных положениях с хорошим формированием сварочного шва. Проволока хорошо варит в СО2, с малым разбрызгиванием. В смесях Ar-80%СО2-20% и Ar-92%СО2-8% количество брызг практически сводится к нулю. На больших токах от 250А и выше (при переходе в так называемый струйный перенос метала) разбрызгивание сварочного металла отсутствует. Низкий коэффициент разбрызгивания уменьшает затраты на последующую обработку сварных соединений, понижая себестоимость выпускаемой продукции и повышая её конкурентоспособность на рынке.