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Сварочная проволока Golden Bridge JQ.MG50-6/ER70S-6 (0.8 мм, 5 кг)
4.5
2
Найти аналог
Сварочная проволока
    Сварочная проволока Golden Bridge JQ.MG50-6/ER70S-6 (0.8 мм, 5 кг)
    Арт. Ю00000026071
    4.5
    2
    Сварочная проволока Golden Bridge JQ.MG50-6/ER70S-6 (0.8 мм, 5 кг)

      Сварочная проволока Golden Bridge JQ.MG50-6/ER70S-6 (0.8 мм, 5 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000026071
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		GOLDEN BRIDGE
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Сертификат HAKC
      		Да
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Данная проволока предназначена для сварки конструкционных сталей с пределом прочности до 500 МПа. Сварочные швы устойчивы к порообразованию. Сварку можно вести в любых пространственных положениях с хорошим формированием сварочного шва. Проволока хорошо варит в СО2, с малым разбрызгиванием. В смесях Ar-80%СО2-20% и Ar-92%СО2-8% количество брызг практически сводится к нулю. На больших токах от 250А и выше (при переходе в так называемый струйный перенос метала) разбрызгивание сварочного металла отсутствует. Низкий коэффициент разбрызгивания уменьшает затраты на последующую обработку сварных соединений, понижая себестоимость выпускаемой продукции и повышая её конкурентоспособность на рынке.

        Преимущества

        • При изготовлении проволоки ведется строгий контроль
        • Калибровка проволоки одинакова по всей длине, что положительно сказывается на равномерности подачи проволоки и стабильности сварочной дуги
        • Высокотехнологичный процесс омеднения позволяет избегать отслоения покрытия при хранении и использовании проволоки
        • Пониженное содержание в проволоке таких вредных примесей как серы (S)≤0,013% и фосфора (P)≤0,012% обеспечивает высокие механические и ударные свойства наплавленного метала, уменьшая вероятность образования горячих трещин
        • Механические свойства наплавленного метала гораздо лучше, чем у других китайских и отечественных производителей проволоки СВ08Г2С