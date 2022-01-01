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Радиатор алюминиевый HotStart 500/80 10 секц.
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый HotStart 500/80 10 секц.
    Арт. X16912757169
    Радиатор алюминиевый HotStart 500/80 10 секц.

      Радиатор алюминиевый HotStart 500/80 10 секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X16912757169

      Характеристики

      Производитель
      		HotStart
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. рабочее давление, МПа
      		1.6
      Макс. температура, °C
      		110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевые радиаторы HotStar изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава методом литья под давлением. Оригинальная форма сечения проводящего канала не дает механическим примесям оседать на стенках прибора, что предотвращает засорение канала и, как следствие, способствует длительной и безупречной работе радиатора. Окраска радиаторов производится в два этапа, методом анафореза и электрическим напылением эмали белого цвета. Метод анафореза (полное погружение радиатора в электролитическую ванну) обеспечивает наиболее плотное и ровное нанесение защитного слоя на поверхность радиатора, эффективно защищая металлические поверхности от коррозии. Напыление эмали позволяет получить ровную матовую поверхность.