Радиатор алюминиевый HotStart 500/80 10 секц.

Алюминиевые радиаторы HotStar изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава методом литья под давлением. Оригинальная форма сечения проводящего канала не дает механическим примесям оседать на стенках прибора, что предотвращает засорение канала и, как следствие, способствует длительной и безупречной работе радиатора. Окраска радиаторов производится в два этапа, методом анафореза и электрическим напылением эмали белого цвета. Метод анафореза (полное погружение радиатора в электролитическую ванну) обеспечивает наиболее плотное и ровное нанесение защитного слоя на поверхность радиатора, эффективно защищая металлические поверхности от коррозии. Напыление эмали позволяет получить ровную матовую поверхность.