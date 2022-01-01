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Ручной плиткорез Rubi STAR-60-N PLUS Set 12979
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Плиткорезы
    Ручной плиткорез Rubi STAR-60-N PLUS Set 12979
    Арт. Х130832048
    Ручной плиткорез Rubi STAR-60-N PLUS Set 12979

      Ручной плиткорез Rubi STAR-60-N PLUS Set 12979

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х130832048

      Характеристики

      Производитель
      		Rubi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Испания
      Вес, кг
      		4.8
      Вертикальный ход каретки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной плиткорез RUBI STAR-60-N PLUS Set 12979 - простой и надежный инструмент, предназначенный для точного и быстрого распила керамической и керамогранитной плитки толщиной не более 10 мм и размером до 610 мм при прямом резе (430х430 мм - при диагональном). Наличие кейса в комплекте поставки обеспечивает комфорт пользователя при транспортировке плиткореза, а также его безопасное хранение

        Преимущества

        • Алюминиевые прочные стойки ручного плиткореза RUBI STAR-60-N PLUS Set 12979
        • Цельностальные хромированные направляющие с антикоррозийной обработкой
        • Способ резки - от себя
        • Для повторяющейся и диагональной резки есть специальный боковой миллиметровый упор
        • Подвижный разделитель с закрытым бегунком для увеличения прочности
        • Подходящие роликовые резцы Ø от 6 до 10 мм