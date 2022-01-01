Преимущества

Алюминиевые прочные стойки ручного плиткореза RUBI STAR-60-N PLUS Set 12979

Цельностальные хромированные направляющие с антикоррозийной обработкой

Способ резки - от себя

Для повторяющейся и диагональной резки есть специальный боковой миллиметровый упор

Подвижный разделитель с закрытым бегунком для увеличения прочности

Подходящие роликовые резцы Ø от 6 до 10 мм

Ручной плиткорез RUBI STAR-60-N PLUS Set 12979 - простой и надежный инструмент, предназначенный для точного и быстрого распила керамической и керамогранитной плитки толщиной не более 10 мм и размером до 610 мм при прямом резе (430х430 мм - при диагональном). Наличие кейса в комплекте поставки обеспечивает комфорт пользователя при транспортировке плиткореза, а также его безопасное хранение