Ручной плиткорез Rubi STAR-60-N PLUS Set 12979
Арт. Х130832048
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Испания
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Вес, кг
|4.8
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Вертикальный ход каретки
|Нет
- Ручной плиткорез RUBI STAR-60-N PLUS Set 12979 - простой и надежный инструмент, предназначенный для точного и быстрого распила керамической и керамогранитной плитки толщиной не более 10 мм и размером до 610 мм при прямом резе (430х430 мм - при диагональном). Наличие кейса в комплекте поставки обеспечивает комфорт пользователя при транспортировке плиткореза, а также его безопасное хранение
Преимущества
- Алюминиевые прочные стойки ручного плиткореза RUBI STAR-60-N PLUS Set 12979
- Цельностальные хромированные направляющие с антикоррозийной обработкой
- Способ резки - от себя
- Для повторяющейся и диагональной резки есть специальный боковой миллиметровый упор
- Подвижный разделитель с закрытым бегунком для увеличения прочности
- Подходящие роликовые резцы Ø от 6 до 10 мм