Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Удлиненный сифон Ани Пласт G216 (1 1/4"x40/50)
5.0
2
305 ₽
Гофрированные сифоны
    Удлиненный сифон Ани Пласт G216 (1 1/4"x40/50)
    Арт. X169252070508
    5.0
    2
    Удлиненный сифон Ани Пласт G216 (1 1/4"x40/50)

      Удлиненный сифон Ани Пласт G216 (1 1/4"x40/50)

      305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070508
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон гофрированный для умывальника 1 1/4″х40/50 мм Ани Пласт G216 представляет собой гофросифон, изготовленный из высококачественного пластика, оснащенный решеткой из нержавеющей стали диаметром 65 мм, предназначенный для слива сточных вод раковин (умывальников) в канализационную систему с диаметром выхода для подключения к канализации 40/50 мм.

        Преимущества

        • регулируемая по длине гофрированная трубы
        • изготовлен из высокопрочного пластика
        • долговечность и надежность
        • универсальное подключение к стоковой трубе d40/50 мм
        • повышенная устойчивость к механическим повреждениям