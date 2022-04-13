Удлиненный сифон Ани Пласт G216 (1 1/4"x40/50)
Арт. X169252070508
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Для двойной мойки
|Нет
|
Цвет
|белый
- Сифон гофрированный для умывальника 1 1/4″х40/50 мм Ани Пласт G216 представляет собой гофросифон, изготовленный из высококачественного пластика, оснащенный решеткой из нержавеющей стали диаметром 65 мм, предназначенный для слива сточных вод раковин (умывальников) в канализационную систему с диаметром выхода для подключения к канализации 40/50 мм.
Преимущества
- регулируемая по длине гофрированная трубы
- изготовлен из высокопрочного пластика
- долговечность и надежность
- универсальное подключение к стоковой трубе d40/50 мм
- повышенная устойчивость к механическим повреждениям