Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для ванны/душа Vidima Life BA362AA
5.0
1
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны/душа Vidima Life BA362AA
    Арт. X16982055
    5.0
    1
    Смеситель для ванны/душа Vidima Life BA362AA

      Смеситель для ванны/душа Vidima Life BA362AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X16982055
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель VIDIMA LIFE BA362AA для ванны и душа, основным материалом для его производства является латунь. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.

        Преимущества

        • Система облегченного монтажа SmartFix
        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Материал рукоятки: высокопрочный пластик
        • Трубчатый поворотный излив
        • Угол поворота излива 360°
        • Длина излива, мм: 250
        • Расстояние от стены до аэратора, мм: 309-314
        • Аэратор Perlator
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
        • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)