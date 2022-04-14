Смеситель для ванны/душа Vidima Life BA362AA

Смеситель VIDIMA LIFE BA362AA для ванны и душа, основным материалом для его производства является латунь. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.



Преимущества