Смеситель Frap F3076
Арт. X1698206194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Frap смеситель для ванны, излив короткий, не поворотный, однорычажный, керамический катриджSedal 35mm, комплектующие(эксцентрики, отражатели, прокладки, душевой шланг 1,5 м, лейка, кронштейн для лейки на корпусе) корпус латунный, покрытие хром.
Преимущества
- Тип: Однорычажный
- Назначение: Для ванны
- Запорный клапан: Керамический
- Материал корпуса: Латунь
- Серия: H76
- Покрытие: Хром