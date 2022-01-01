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Смеситель Frap F3076
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Смесители
    Смеситель Frap F3076
    Арт. X1698206194
    Смеситель Frap F3076

      Смеситель Frap F3076

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206194

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Frap смеситель для ванны, излив короткий, не поворотный, однорычажный, керамический катриджSedal 35mm, комплектующие(эксцентрики, отражатели, прокладки, душевой шланг 1,5 м, лейка, кронштейн для лейки на корпусе) корпус латунный, покрытие хром.

        Преимущества

        • Тип: Однорычажный
        • Назначение: Для ванны
        • Запорный клапан: Керамический
        • Материал корпуса: Латунь
        • Серия: H76
        • Покрытие: Хром