Смеситель Swes COSMO F1CTL2 0171
Арт. X169821321
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель SWES COSMO F1CTL2 0171 однорычажный, универсальный, материал корпуса: латунь, традиционная форма излива, вертикальный монтаж, жесткая подводка
Преимущества
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- Запорный клапан - керамический картридж
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- Материал корпуса - латунь
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- Покрытие - хром
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- Тип смесителя - однозахватный
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- Форма излива - традиционная
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- Высота - 170 мм
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- Длина излива - 277 мм
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