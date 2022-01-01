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Смеситель Swes COSMO F1CTL2 0171
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Смесители для ванны и душа
    Смеситель Swes COSMO F1CTL2 0171
    Арт. X169821321
    Смеситель Swes COSMO F1CTL2 0171

      Смеситель Swes COSMO F1CTL2 0171

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169821321

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель SWES COSMO F1CTL2 0171 однорычажный, универсальный, материал корпуса: латунь, традиционная форма излива, вертикальный монтаж, жесткая подводка

        Преимущества

        • Запорный клапан - керамический картридж
        • Материал корпуса - латунь
        • Покрытие - хром
        • Тип смесителя - однозахватный
        • Форма излива - традиционная
        • Высота - 170 мм
        • Длина излива - 277 мм