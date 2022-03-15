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Смеситель Swes Rondo B1CML5 0156
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель Swes Rondo B1CML5 0156
    Арт. X1698215
    5.0
    2
    Смеситель Swes Rondo B1CML5 0156

      Смеситель Swes Rondo B1CML5 0156

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X1698215
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель подойдет для ванны или душа. Система регулировки потока и температуры воды имеет однорычажный тип. Тип запорного клапана, отвечающего за подачу/перекрывание воды – керамический картридж. Изделие имеет хромоникелевое покрытие, цвет – серебристый. Смеситель RONDO B1CML5 0156 стоит купить тем, кому важны эргономичный дизайн и надежность.

        Преимущества

        • Наличие аэратора, который поможет сэкономить количество потребляемой воды
        • Возможность быстро и интуитивно настроить под свои предпочтения напор и температуру воды благодаря однорычажной системе