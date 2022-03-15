Смеситель Swes Rondo B1CML5 0156
Арт. X1698215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель подойдет для ванны или душа. Система регулировки потока и температуры воды имеет однорычажный тип. Тип запорного клапана, отвечающего за подачу/перекрывание воды – керамический картридж. Изделие имеет хромоникелевое покрытие, цвет – серебристый. Смеситель RONDO B1CML5 0156 стоит купить тем, кому важны эргономичный дизайн и надежность.
Преимущества
- Наличие аэратора, который поможет сэкономить количество потребляемой воды
- Возможность быстро и интуитивно настроить под свои предпочтения напор и температуру воды благодаря однорычажной системе