Смеситель Swes Rondo B1CML5 0156

Преимущества

Наличие аэратора, который поможет сэкономить количество потребляемой воды

Возможность быстро и интуитивно настроить под свои предпочтения напор и температуру воды благодаря однорычажной системе

Смеситель подойдет для ванны или душа. Система регулировки потока и температуры воды имеет однорычажный тип. Тип запорного клапана, отвечающего за подачу/перекрывание воды – керамический картридж. Изделие имеет хромоникелевое покрытие, цвет – серебристый. Смеситель RONDO B1CML5 0156 стоит купить тем, кому важны эргономичный дизайн и надежность.