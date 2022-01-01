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Снегоуборщик Edo 28H, ширина захвата 71 см, 175 кг
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Edo 28H, ширина захвата 71 см, 175 кг
    Арт. 1128654
    Снегоуборщик Edo 28H, ширина захвата 71 см, 175 кг

      Снегоуборщик Edo 28H, ширина захвата 71 см, 175 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128654

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Дальность выброса, м
      		20
      Габариты, мм
      		150x745x1008
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Caiman Edo 28H/Edo 32H – профессиональные среднегабаритные снегоуборочные машины на гусеничном ходу для уборки обычного и тяжелого, слежавшегося снега. Машина способна убирать не только обычный снег, но и тяжелый, и слежавшийся. Серия машин Edo предназначена для уборки территорий торговых центров, спортивных и туристических баз, санаториев и домов отдыха, парков, фермерских хозяйств, загородных коттеджей.

        Преимущества

        • Снегоуборщик оснащен комплексной системой Icebreaker HST
        • Режущие диски, установленные по краям шнека, снижают сопротивление при уборке снега и обеспечивают плавный ход во время работы снегоуборочной машины
        • Модель оснащена инновационной системой электрической регулировки поднятия и опускания шнека для эффективной уборки снега в различных условиях