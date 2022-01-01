Снегоуборщик Edo 28H, ширина захвата 71 см, 175 кг
Арт. 1128654
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Дальность выброса, м
|20
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Габариты, мм
|150x745x1008
- Caiman Edo 28H/Edo 32H – профессиональные среднегабаритные снегоуборочные машины на гусеничном ходу для уборки обычного и тяжелого, слежавшегося снега. Машина способна убирать не только обычный снег, но и тяжелый, и слежавшийся. Серия машин Edo предназначена для уборки территорий торговых центров, спортивных и туристических баз, санаториев и домов отдыха, парков, фермерских хозяйств, загородных коттеджей.
Преимущества
- Снегоуборщик оснащен комплексной системой Icebreaker HST
- Режущие диски, установленные по краям шнека, снижают сопротивление при уборке снега и обеспечивают плавный ход во время работы снегоуборочной машины
- Модель оснащена инновационной системой электрической регулировки поднятия и опускания шнека для эффективной уборки снега в различных условиях