Станок ленточно-шлифовальный Stalex S-75HA

Преимущества

Съемный модуль для сбора стружки

Система сбора абразивной пыли + оборудованный пылесборник

Приводной шкив с полиуретановым покрытием

Большая поверхность шлифования для быстрой работы с крупными заготовками

Система легкой замены шлифовальной ленты

Высота настраивается по желанию

Стабильный трехфазный двигатель с выходной мощностью 4 кВт

Низкий уровень вибрации

Высокая скорость движения ленты 1980 м/мин позволяет работать с металлом

Ленточно-шлифовальный станок Stalex S-75HA используется для торцовки, заточки, зачистки, шлифовки и полировки изделий путём обработки плоскостей и сопряжённых плоских поверхностей «бесконечными» (сомкнутыми в кольцо) лентами. Станок популярен и широко применяется в цехах и мастерских, предназначен для быстрой подгонки элементов при сборке, обработке сварных швов и прочее. Ленточный шлифовальный станок находит применение в сфере метало и деревообработке. Станок поставляется с системой сбора абразивной пыли (съёмный модуль + подводящие патрубки). Комплектуется трёхфазным двигателем мощностью 4 кВт. Рама станка имеет возможность менять угол установки, комплектуется защитным экран для безопасной работы.