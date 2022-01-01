Станок ленточно-шлифовальный Stalex S-75HA
Арт. stalex_13700
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Потребляемая мощность, Вт
|4000
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Напряжение сети, В
|380
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Тип станка
|точильно-шлифовальный
- Ленточно-шлифовальный станок Stalex S-75HA используется для торцовки, заточки, зачистки, шлифовки и полировки изделий путём обработки плоскостей и сопряжённых плоских поверхностей «бесконечными» (сомкнутыми в кольцо) лентами. Станок популярен и широко применяется в цехах и мастерских, предназначен для быстрой подгонки элементов при сборке, обработке сварных швов и прочее. Ленточный шлифовальный станок находит применение в сфере метало и деревообработке. Станок поставляется с системой сбора абразивной пыли (съёмный модуль + подводящие патрубки). Комплектуется трёхфазным двигателем мощностью 4 кВт. Рама станка имеет возможность менять угол установки, комплектуется защитным экран для безопасной работы.
Преимущества
- Съемный модуль для сбора стружки
- Система сбора абразивной пыли + оборудованный пылесборник
- Приводной шкив с полиуретановым покрытием
- Большая поверхность шлифования для быстрой работы с крупными заготовками
- Система легкой замены шлифовальной ленты
- Высота настраивается по желанию
- Стабильный трехфазный двигатель с выходной мощностью 4 кВт
- Низкий уровень вибрации
- Высокая скорость движения ленты 1980 м/мин позволяет работать с металлом