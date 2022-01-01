Шпулька c леской в сборе Sturm GT3513-55 аналог Stihl FS55 круг 2.4мм

Преимущества

Быстрая заправка без разбора сэкономит время пользователя

Металлический подшипник предохраняет от преждевременного износа

Металлические вставки в месте выхода лески увеличивают износостойкость катушки

Шпулька c леской в сборе Sturm GT3513-25 подходит для триммеров Sturm. Представляет собой катушку с леской, закрытую пластиковым корпусом. Используется для срезания любых видов травы. Головка предусматривает выход лески с двух сторон. Выполнена из прочного материала, имеет долгий срок службы.