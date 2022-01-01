Шпулька c леской в сборе Sturm GT3513-55 аналог Stihl FS55 круг 2.4мм
Арт. О00000038928
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип аксессуара
|триммерная головка
|
Тип триммерной головки
|полуавтоматический
- Шпулька c леской в сборе Sturm GT3513-25 подходит для триммеров Sturm. Представляет собой катушку с леской, закрытую пластиковым корпусом. Используется для срезания любых видов травы. Головка предусматривает выход лески с двух сторон. Выполнена из прочного материала, имеет долгий срок службы.
Преимущества
- Быстрая заправка без разбора сэкономит время пользователя
- Металлический подшипник предохраняет от преждевременного износа
- Металлические вставки в месте выхода лески увеличивают износостойкость катушки