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Шпулька c леской в сборе Sturm GT3513-55 аналог Stihl FS55 круг 2.4мм
400 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Шпулька c леской в сборе Sturm GT3513-55 аналог Stihl FS55 круг 2.4мм
    Арт. О00000038928
    Шпулька c леской в сборе Sturm GT3513-55 аналог Stihl FS55 круг 2.4мм
    Шпулька c леской в сборе Sturm GT3513-55 аналог Stihl FS55 круг 2.4мм
      Шпулька c леской в сборе Sturm GT3513-55 аналог Stihl FS55 круг 2.4мм
      Шпулька c леской в сборе Sturm GT3513-55 аналог Stihl FS55 круг 2.4мм

      Шпулька c леской в сборе Sturm GT3513-55 аналог Stihl FS55 круг 2.4мм

      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038928

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шпулька c леской в сборе Sturm GT3513-25 подходит для триммеров Sturm. Представляет собой катушку с леской, закрытую пластиковым корпусом. Используется для срезания любых видов травы. Головка предусматривает выход лески с двух сторон. Выполнена из прочного материала, имеет долгий срок службы.

        Преимущества

        • Быстрая заправка без разбора сэкономит время пользователя
        • Металлический подшипник предохраняет от преждевременного износа
        • Металлические вставки в месте выхода лески увеличивают износостойкость катушки