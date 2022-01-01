Преимущества

Небольшие размеры

Малый вес

Прочный корпус

Длительный срок службы

Сварочный инвертор ТСС Компакт-160 017202 - небольшое удобное устройство, при помощи которого можно проводить сварку ручными электродами. Благодаря своей компактности и неплохому ПВ можно использовать аппарат для проведения сварочных работ любой сложности. Мощность инвертора подходит для работы с узкими швами и швами средней ширины - предельный диаметр электродов составляет 4 мм. Система активного отвода тепла обеспечивает качественную вентиляцию без перегрева основных компонентов.