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Сварочный инвертор ТСС Компакт-160
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор ТСС Компакт-160
    Арт. tss_2214218
    Сварочный инвертор ТСС Компакт-160
    Сварочный инвертор ТСС Компакт-160
    Сварочный инвертор ТСС Компакт-160
    Сварочный инвертор ТСС Компакт-160
      Сварочный инвертор ТСС Компакт-160
      Сварочный инвертор ТСС Компакт-160
      Сварочный инвертор ТСС Компакт-160
      Сварочный инвертор ТСС Компакт-160

      Сварочный инвертор ТСС Компакт-160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2214218

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Макс. мощность, кВт
      		5.7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор ТСС Компакт-160 017202 - небольшое удобное устройство, при помощи которого можно проводить сварку ручными электродами. Благодаря своей компактности и неплохому ПВ можно использовать аппарат для проведения сварочных работ любой сложности. Мощность инвертора подходит для работы с узкими швами и швами средней ширины - предельный диаметр электродов составляет 4 мм. Система активного отвода тепла обеспечивает качественную вентиляцию без перегрева основных компонентов.

        Преимущества

        • Небольшие размеры
        • Малый вес
        • Прочный корпус
        • Длительный срок службы