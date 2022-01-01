Сварочный инвертор ТСС Компакт-160
Арт. tss_2214218
Характеристики
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Производитель
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Макс. мощность, кВт
|5.7
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор ТСС Компакт-160 017202 - небольшое удобное устройство, при помощи которого можно проводить сварку ручными электродами. Благодаря своей компактности и неплохому ПВ можно использовать аппарат для проведения сварочных работ любой сложности. Мощность инвертора подходит для работы с узкими швами и швами средней ширины - предельный диаметр электродов составляет 4 мм. Система активного отвода тепла обеспечивает качественную вентиляцию без перегрева основных компонентов.
Преимущества
- Небольшие размеры
- Малый вес
- Прочный корпус
- Длительный срок службы