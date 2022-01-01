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Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-250 DGV
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-250 DGV
    Арт. tss_2214221
    Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-250 DGV
    Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-250 DGV
    Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-250 DGV
      Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-250 DGV
      Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-250 DGV
      Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-250 DGV

      Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-250 DGV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2214221

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-250 DGV 017205 - небольшое удобное устройство, при помощи которого можно проводить сварку ручными электродами. Благодаря своей компактности и неплохому ПВ можно использовать аппарат для проведения сварочных работ любой сложности. Модель эффективно работает с типовыми сортами стали. Панель управления обеспечивает настройку силы тока. Минимальное количество элементов управления упрощает настройку и делает сварку более простой.

        Преимущества

        • Небольшие размеры
        • Малый вес
        • Прочный корпус
        • Длительный срок службы