Преимущества

Небольшие размеры

Малый вес

Прочный корпус

Длительный срок службы

Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-250 DGV 017205 - небольшое удобное устройство, при помощи которого можно проводить сварку ручными электродами. Благодаря своей компактности и неплохому ПВ можно использовать аппарат для проведения сварочных работ любой сложности. Модель эффективно работает с типовыми сортами стали. Панель управления обеспечивает настройку силы тока. Минимальное количество элементов управления упрощает настройку и делает сварку более простой.