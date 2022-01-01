Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-250 DGV
Арт. tss_2214221
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-250 DGV 017205 - небольшое удобное устройство, при помощи которого можно проводить сварку ручными электродами. Благодаря своей компактности и неплохому ПВ можно использовать аппарат для проведения сварочных работ любой сложности. Модель эффективно работает с типовыми сортами стали. Панель управления обеспечивает настройку силы тока. Минимальное количество элементов управления упрощает настройку и делает сварку более простой.
Преимущества
- Небольшие размеры
- Малый вес
- Прочный корпус
- Длительный срок службы