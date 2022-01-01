Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-400 VR
Арт. tss_2214223
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|18
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Макс. сварочный ток MMA, А
|400
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|40
- Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-400 VR 017207 предназначен для ручной дуговой сварки электродами. Инструмент удобен в использовании за счет небольшого веса и простоты переноски. Высокая мощность сварочного тока обеспечивает возможность сварки электродами диаметром до 6 мм. Цифровой дисплей и настройка форсажа дуги и горячего старта обеспечивает эффективный сварочный процесс для новичков и опытных работников. Вентилируемый корпус упрощает отвод теплого воздуха.
Преимущества
- Высокая мощность
- Удобство транспортировки
- Длительный срок службы
- Прочный корпус