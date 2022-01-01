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Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-400 VR
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-400 VR
    Арт. tss_2214223
    Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-400 VR
    Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-400 VR
      Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-400 VR
      Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-400 VR

      Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-400 VR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2214223

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		18
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		400
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-400 VR 017207 предназначен для ручной дуговой сварки электродами. Инструмент удобен в использовании за счет небольшого веса и простоты переноски. Высокая мощность сварочного тока обеспечивает возможность сварки электродами диаметром до 6 мм. Цифровой дисплей и настройка форсажа дуги и горячего старта обеспечивает эффективный сварочный процесс для новичков и опытных работников. Вентилируемый корпус упрощает отвод теплого воздуха.

        Преимущества

        • Высокая мощность
        • Удобство транспортировки
        • Длительный срок службы
        • Прочный корпус