Преимущества

Высокая мощность

Удобство транспортировки

Длительный срок службы

Прочный корпус

Сварочный инвертор ТСС TOP MMA-400 VR 017207 предназначен для ручной дуговой сварки электродами. Инструмент удобен в использовании за счет небольшого веса и простоты переноски. Высокая мощность сварочного тока обеспечивает возможность сварки электродами диаметром до 6 мм. Цифровой дисплей и настройка форсажа дуги и горячего старта обеспечивает эффективный сварочный процесс для новичков и опытных работников. Вентилируемый корпус упрощает отвод теплого воздуха.