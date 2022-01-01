Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ

Сварочный аппарат инверторного типа ТСС САИ-200ПРОФ, предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе. Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных IGBT транзисторов, по принципу широтно-импульсной модуляции (PWM). Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.

Преимущества

Высокое качество сварки практически в любых условиях;

Регулируемый Force Arc (форсаж дуги);

Минимальное разбрызгивание расплавленного металла;

Hot Start (горячий старт);

Функция Antistick (антиприлипание электрода);

Высокий КПД;

Низкий уровень потребления энергии;

Низкий уровень напряжения холостого хода;

Высокая производительность;

Глубокое проплавление;

Автоматическая защита при перегреве;

Работа при просадках напряжения в сети до 180В;

Технология IGBT исключает резкие перепады мощности и позволяет использовать питание от бытовой сети.



