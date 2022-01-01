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Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ
    Арт. tss_1845085
    Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ
    Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ
    Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ
    Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ
    Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ
    Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ
      Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ
      Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ
      Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ
      Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ
      Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ
      Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ

      Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_1845085

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат инверторного типа ТСС САИ-200ПРОФ, предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе. Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных IGBT транзисторов, по принципу широтно-импульсной модуляции (PWM). Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.

        Преимущества

        • Высокое качество сварки практически в любых условиях;
        • Регулируемый Force Arc (форсаж дуги);
        • Минимальное разбрызгивание расплавленного металла;
        • Hot Start (горячий старт);
        • Функция Antistick (антиприлипание электрода);
        • Высокий КПД;
        • Низкий уровень потребления энергии;
        • Низкий уровень напряжения холостого хода;
        • Высокая производительность;
        • Глубокое проплавление;
        • Автоматическая защита при перегреве;
        • Работа при просадках напряжения в сети до 180В;
        • Технология IGBT исключает резкие перепады мощности и позволяет использовать питание от бытовой сети.