Сварочный инвертор ТСС САИ-200ПРОФ
Арт. tss_1845085
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.7
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|30
- Сварочный аппарат инверторного типа ТСС САИ-200ПРОФ, предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе. Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных IGBT транзисторов, по принципу широтно-импульсной модуляции (PWM). Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.
Преимущества
- Высокое качество сварки практически в любых условиях;
- Регулируемый Force Arc (форсаж дуги);
- Минимальное разбрызгивание расплавленного металла;
- Hot Start (горячий старт);
- Функция Antistick (антиприлипание электрода);
- Высокий КПД;
- Низкий уровень потребления энергии;
- Низкий уровень напряжения холостого хода;
- Высокая производительность;
- Глубокое проплавление;
- Автоматическая защита при перегреве;
- Работа при просадках напряжения в сети до 180В;
- Технология IGBT исключает резкие перепады мощности и позволяет использовать питание от бытовой сети.