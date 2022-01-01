Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T

FUBAG INMIG 315 T – инверторный сварочный полуавтомат, который сочетает в себе легкость управления и качественный шов. Применяется в строительстве, автосервисе и в других сферах. Прочный корпус аппарата защищает внутренние элементы устройства от различных механических и влажностных воздействий. Многоуровневая система защиты предохраняет аппарат от перегрева, скачков напряжения и чрезмерного тока.