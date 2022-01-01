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Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T
    Арт. X131101344
    Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T
    Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T
    Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T
    Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T
    Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T
      Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T
      Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T
      Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T
      Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T
      Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T

      Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101344

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • FUBAG INMIG 315 T – инверторный сварочный полуавтомат, который сочетает в себе легкость управления и качественный шов. Применяется в строительстве, автосервисе и в других сферах. Прочный корпус аппарата защищает внутренние элементы устройства от различных механических и влажностных воздействий. Многоуровневая система защиты предохраняет аппарат от перегрева, скачков напряжения и чрезмерного тока.