Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 315 T
Арт. X131101344
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
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- FUBAG INMIG 315 T – инверторный сварочный полуавтомат, который сочетает в себе легкость управления и качественный шов. Применяется в строительстве, автосервисе и в других сферах. Прочный корпус аппарата защищает внутренние элементы устройства от различных механических и влажностных воздействий. Многоуровневая система защиты предохраняет аппарат от перегрева, скачков напряжения и чрезмерного тока.