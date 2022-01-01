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Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2500 (J67) 220В
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2500 (J67) 220В
    Арт. X131101241
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2500 (J67) 220В

      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2500 (J67) 220В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101241

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Промышленный инвертор серии STANDART MIG 2500 (J67) используется для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и сварки порошковой проволокой (FCAW), а также имеют возможность ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА). Для удобства использования аппарат оснащен тележкой с поворотными колесами, на которую также устанавливается баллон с газом.

        Преимущества

        • Холостой прогон проволоки
        • Дожигание сварочной проволоки
        • ММА сварка
        • Розетка 36 В для подогрева газа
        • Смена полярности
        • Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм