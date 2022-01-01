Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2500 (J67) 220В

Преимущества

Холостой прогон проволоки

Дожигание сварочной проволоки

ММА сварка

Розетка 36 В для подогрева газа

Смена полярности

Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм

Промышленный инвертор серии STANDART MIG 2500 (J67) используется для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и сварки порошковой проволокой (FCAW), а также имеют возможность ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА). Для удобства использования аппарат оснащен тележкой с поворотными колесами, на которую также устанавливается баллон с газом.