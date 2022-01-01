Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2500 (J67) 220В
Арт. X131101241
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
- Промышленный инвертор серии STANDART MIG 2500 (J67) используется для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и сварки порошковой проволокой (FCAW), а также имеют возможность ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА). Для удобства использования аппарат оснащен тележкой с поворотными колесами, на которую также устанавливается баллон с газом.
Преимущества
- Холостой прогон проволоки
- Дожигание сварочной проволоки
- ММА сварка
- Розетка 36 В для подогрева газа
- Смена полярности
- Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм