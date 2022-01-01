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Тележка Xilin WB5000
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Двухколесные тачки
    Тележка Xilin WB5000
    Арт. X13140625
    Тележка Xilin WB5000

      Тележка Xilin WB5000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13140625

      Характеристики

      Производитель
      		Xilin
      Страна производства
      		Китай
      Количество колес
      		четырехколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		5000
      Диаметр колес, мм
      		550
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидравлическая тележка Xilin WB5000 – являются самым универсальным рабочим инструментом для любого склада. Заслужили всеобщее признание благодаря набору следующих качеств

        Преимущества

        • Возможность работать практически в любых температурных условиях
        • Надежность
        • Универсальность и способность работать с различными типами грузов
        • Низкая стоимость
        • Простота и дешевизна ремонта