Тележка Xilin WB5000
Арт. X13140625
Характеристики
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Производитель
|Xilin
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Страна производства
|Китай
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Количество колес
|четырехколесная
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Грузоподъёмность, кг
|5000
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Диаметр колес, мм
|550
- Гидравлическая тележка Xilin WB5000 – являются самым универсальным рабочим инструментом для любого склада. Заслужили всеобщее признание благодаря набору следующих качеств
Преимущества
- Возможность работать практически в любых температурных условиях
- Надежность
- Универсальность и способность работать с различными типами грузов
- Низкая стоимость
- Простота и дешевизна ремонта