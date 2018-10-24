Преимущества

Керамический нагревательный элемент

Термостат

Защита от перегрева Энергомаш ТП-3000

Ручка для перемещения

Сетевая вилка

Вентиляция без нагрева

Холодный/Теплый/Горячий воздух на выбор

Тепловентилятор Энергомаш ТП-3000 1.5/3.0 кВт используется в качестве основного или дополнительного источника тепла. Прибор оснащен функцией защиты от перегрева. Помимо двух режимов обогрева тепловентилятор имеет обдув холодным воздухом.