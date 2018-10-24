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Тепловентилятор Энергомаш ТП-3000
4.5
2
Найти аналог
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Энергомаш ТП-3000
    Арт. 704235349
    4.5
    2
    Тепловентилятор Энергомаш ТП-3000

      Тепловентилятор Энергомаш ТП-3000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 704235349
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, Вт
      		3000
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор Энергомаш ТП-3000 1.5/3.0 кВт используется в качестве основного или дополнительного источника тепла. Прибор оснащен функцией защиты от перегрева. Помимо двух режимов обогрева тепловентилятор имеет обдув холодным воздухом.

        Преимущества

        • Керамический нагревательный элемент
        • Термостат
        • Защита от перегрева Энергомаш ТП-3000
        • Ручка для перемещения
        • Сетевая вилка
        • Вентиляция без нагрева
        • Холодный/Теплый/Горячий воздух на выбор