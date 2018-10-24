Тепловентилятор Энергомаш ТП-3000
Арт. 704235349
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, Вт
|3000
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Функция поворота
|Нет
- Тепловентилятор Энергомаш ТП-3000 1.5/3.0 кВт используется в качестве основного или дополнительного источника тепла. Прибор оснащен функцией защиты от перегрева. Помимо двух режимов обогрева тепловентилятор имеет обдув холодным воздухом.
Преимущества
- Керамический нагревательный элемент
- Термостат
- Защита от перегрева Энергомаш ТП-3000
- Ручка для перемещения
- Сетевая вилка
- Вентиляция без нагрева
- Холодный/Теплый/Горячий воздух на выбор