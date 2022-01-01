Тепловентилятор ЛУЧ 3кВт.т/р
Арт. 704323
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Нет
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Частота, Гц
|50
- Тепловентилятор Луч-М Тв-3.0/2.0 ТП является отличным вариантом нагрева помещения в местах где нет отопления. В качестве нагревательного элемента используется нихромовая нить, скрученная в спираль, которая быстро нагревает воздух, разгоняя его вентилятором. Широкое применение тепловентиляторы нашли при обогреве производственных, складских, а также жилых помещений. Тепловентиляторы ЛУЧ - это гарантия качества и приемлемая цена, надежность в эксплуатации, мощный эффект.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость