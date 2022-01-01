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Тепловентилятор ЛУЧ 3кВт.т/р
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Тепловентилятор ЛУЧ 3кВт.т/р
    Арт. 704323
    Тепловентилятор ЛУЧ 3кВт.т/р

      Тепловентилятор ЛУЧ 3кВт.т/р

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704323

      Характеристики

      Производитель
      		Луч-М
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Нет
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор Луч-М Тв-3.0/2.0 ТП является отличным вариантом нагрева помещения в местах где нет отопления. В качестве нагревательного элемента используется нихромовая нить, скрученная в спираль, которая быстро нагревает воздух, разгоняя его вентилятором. Широкое применение тепловентиляторы нашли при обогреве производственных, складских, а также жилых помещений. Тепловентиляторы ЛУЧ - это гарантия качества и приемлемая цена, надежность в эксплуатации, мощный эффект.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость