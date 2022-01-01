Тепловентилятор PRORAB EH 2 PTC

Преимущества

Пушка работает от сети напряжением 220 В

Тепловая мощность составляет 1700 ккал/час

Керамический нагревательный элемент

Удобство транспортировки. Специальная ручка упрощает транспортировку электрической тепловой пушки PRORAB EH 2PTC



Долговечность. Металлический корпус обеспечивает прочность конструкции и долгий срок службы устройства



Электрическая тепловая пушка PRORAB EH 2PTC работает от сети напряжением 220В. Устройство оснащено специальной ручкой для удобства транспортировки. Металлический корпус обеспечивает прочность и долгий срок эксплуатации тепловой пушки. Данное устройство оснащено керамическим нагревательным элементом.