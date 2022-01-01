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Тепловентилятор PRORAB EH 2 PTC
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Тепловентилятор PRORAB EH 2 PTC
    Арт. 704235235
    Тепловентилятор PRORAB EH 2 PTC
    Тепловентилятор PRORAB EH 2 PTC
    Тепловентилятор PRORAB EH 2 PTC
      Тепловентилятор PRORAB EH 2 PTC
      Тепловентилятор PRORAB EH 2 PTC
      Тепловентилятор PRORAB EH 2 PTC

      Тепловентилятор PRORAB EH 2 PTC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235235

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Нет
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка PRORAB EH 2PTC работает от сети напряжением 220В. Устройство оснащено специальной ручкой для удобства транспортировки. Металлический корпус обеспечивает прочность и долгий срок эксплуатации тепловой пушки. Данное устройство оснащено керамическим нагревательным элементом.

        Преимущества

        • Пушка работает от сети напряжением 220 В
        • Тепловая мощность составляет 1700 ккал/час
        • Керамический нагревательный элемент
        • Удобство транспортировки. Специальная ручка упрощает транспортировку электрической тепловой пушки PRORAB EH 2PTC
        • Долговечность. Металлический корпус обеспечивает прочность конструкции и долгий срок службы устройства