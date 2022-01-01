Тепловентилятор PRORAB EH 2 PTC
Арт. 704235235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Нет
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Частота, Гц
|50
- Электрическая тепловая пушка PRORAB EH 2PTC работает от сети напряжением 220В. Устройство оснащено специальной ручкой для удобства транспортировки. Металлический корпус обеспечивает прочность и долгий срок эксплуатации тепловой пушки. Данное устройство оснащено керамическим нагревательным элементом.
Преимущества
- Пушка работает от сети напряжением 220 В
- Тепловая мощность составляет 1700 ккал/час
- Керамический нагревательный элемент
- Удобство транспортировки. Специальная ручка упрощает транспортировку электрической тепловой пушки PRORAB EH 2PTC
- Долговечность. Металлический корпус обеспечивает прочность конструкции и долгий срок службы устройства