Кран шаровой Valtec BASE ВР-ВР 1/2" стальная рукоятка VT.214.N.04
Арт. X16913840130
Характеристики
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Производитель
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Газовый
|Нет
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Покрытие
|никелированное
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Материал
|латунь
Описание:Шаровой кран Valtec BASE BP-BP VT.214.N.04 обеспечивает легкость открытия и перекрытия потока транспортируемой среды. Служит для установки на трубопроводы отопления и водоснабжения. Изделие отличается повышенным рабочим ресурсом и возможностью проведения технического обслуживания.
Преимущества:
- Увеличенный рабочий ресурс;
- Ремонтнопригоден;
- Корпус Valtec BASE VT.214.N.04 - из горячештампованной латуни CW617N;
- Никелевое покрытие;
- Рукоятка - из стали оцинкованной с покрытием ПХВ;
- Класс по эффективному диаметру - полнопроходной;
- Способ управления - ручное;
- Изделие может устанавливаться в любом монтажном положении;
- Соответствие изделий требованиям безопасности.