Преимущества

Может подключаться к однофазной или трехфазной электрической сети

Защищен от перегрева

Шесть различных режимов работы

Объем бака 30 литров

Сменный антикоррозийный анод в комплекте

Водостойкий корпус

Надежная теплоизоляция

Нагревательный элемент - медный ТЭН

Изготовлен из надежных деталей

Электрический накопительный водонагреватель AEG DEM 30 C является малолитровой моделью. Достоинством служит полноценная работа прибора от электрических сетей 220 В или 400 В. Надежность водонагревателя на высшем уровне. Он оснащен защитами от перегрева, работы при замерзании, коррозии. Нагревательным элементом является медный ТЭН. Мощность нагрева воды можно регулировать, что позволит эксплуатацию в шести режимах работы. На лицевой панели расположен регулятор температуры и индикаторы.