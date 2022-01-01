Электрический накопительный водонагреватель AEG DEM 30 C
Арт. X39322908
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель AEG DEM 30 C является малолитровой моделью. Достоинством служит полноценная работа прибора от электрических сетей 220 В или 400 В. Надежность водонагревателя на высшем уровне. Он оснащен защитами от перегрева, работы при замерзании, коррозии. Нагревательным элементом является медный ТЭН. Мощность нагрева воды можно регулировать, что позволит эксплуатацию в шести режимах работы. На лицевой панели расположен регулятор температуры и индикаторы.
Преимущества
- Может подключаться к однофазной или трехфазной электрической сети
- Защищен от перегрева
- Шесть различных режимов работы
- Объем бака 30 литров
- Сменный антикоррозийный анод в комплекте
- Водостойкий корпус
- Надежная теплоизоляция
- Нагревательный элемент - медный ТЭН
- Изготовлен из надежных деталей