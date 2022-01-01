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Электрический накопительный водонагреватель AEG DEM 30 C
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель AEG DEM 30 C
    Арт. X39322908
    Электрический накопительный водонагреватель AEG DEM 30 C

      Электрический накопительный водонагреватель AEG DEM 30 C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X39322908

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель AEG DEM 30 C является малолитровой моделью. Достоинством служит полноценная работа прибора от электрических сетей 220 В или 400 В. Надежность водонагревателя на высшем уровне. Он оснащен защитами от перегрева, работы при замерзании, коррозии. Нагревательным элементом является медный ТЭН. Мощность нагрева воды можно регулировать, что позволит эксплуатацию в шести режимах работы. На лицевой панели расположен регулятор температуры и индикаторы.

        Преимущества

        • Может подключаться к однофазной или трехфазной электрической сети
        • Защищен от перегрева
        • Шесть различных режимов работы
        • Объем бака 30 литров
        • Сменный антикоррозийный анод в комплекте
        • Водостойкий корпус
        • Надежная теплоизоляция
        • Нагревательный элемент - медный ТЭН
        • Изготовлен из надежных деталей