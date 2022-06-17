Преимущества

Режимы электрической мощности - 1200/2000 Вт

Материал внутреннего бака - нержавеющая сталь

Материал нагревательного элемента - BioGlassHeat

Подключение к стандартной розетке

Минимальное давление воды - 0.05 МПа

Несколько точек водозабора

Монтаж Термекс Bravo ЭдЭБ00276 вертикальный или горизонтальный

Тип электрического нагревательного элемента - трубчатый

Индикация включения

Индикация нагрева

Пространство между внешним корпусом и внутренним баком заполнено пенополиуретаном

Датчик термостата и термовыключателя

На электрическом шнуре прибора смонтировано УЗО, обеспечивающее отключение ЭВН от сети электропитания при утечке или пробое напряжения питания на заземленные элементы прибора

Электронная панель управления

Предохранительный клапан

Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30 может устанавливаться вертикально или горизонтально на стену в квартирах, офисах, коттеджах или на дачах. Емкость объемом 30 литров изготовлена из нержавеющей стали. Водонагреватель оснащен удобной и интуитивно понятной панелью управления, с помощью которой мощно регулировать мощность и температуру нагрева.