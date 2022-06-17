Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30
Арт. О00000004089
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30 может устанавливаться вертикально или горизонтально на стену в квартирах, офисах, коттеджах или на дачах. Емкость объемом 30 литров изготовлена из нержавеющей стали. Водонагреватель оснащен удобной и интуитивно понятной панелью управления, с помощью которой мощно регулировать мощность и температуру нагрева.
Преимущества
- Режимы электрической мощности - 1200/2000 Вт
- Материал внутреннего бака - нержавеющая сталь
- Материал нагревательного элемента - BioGlassHeat
- Подключение к стандартной розетке
- Минимальное давление воды - 0.05 МПа
- Несколько точек водозабора
- Монтаж Термекс Bravo ЭдЭБ00276 вертикальный или горизонтальный
- Тип электрического нагревательного элемента - трубчатый
- Индикация включения
- Индикация нагрева
- Пространство между внешним корпусом и внутренним баком заполнено пенополиуретаном
- Датчик термостата и термовыключателя
- На электрическом шнуре прибора смонтировано УЗО, обеспечивающее отключение ЭВН от сети электропитания при утечке или пробое напряжения питания на заземленные элементы прибора
- Электронная панель управления
- Предохранительный клапан