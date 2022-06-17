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Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30
    Арт. О00000004089
    5.0
    2
    Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30
    Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30
    Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30
    Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30
    Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30
    Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30
      Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30
      Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30
      Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30
      Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30
      Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30
      Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30

      Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004089
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 30 может устанавливаться вертикально или горизонтально на стену в квартирах, офисах, коттеджах или на дачах. Емкость объемом 30 литров изготовлена из нержавеющей стали. Водонагреватель оснащен удобной и интуитивно понятной панелью управления, с помощью которой мощно регулировать мощность и температуру нагрева.

        Преимущества

        • Режимы электрической мощности - 1200/2000 Вт
        • Материал внутреннего бака - нержавеющая сталь
        • Материал нагревательного элемента - BioGlassHeat
        • Подключение к стандартной розетке
        • Минимальное давление воды - 0.05 МПа
        • Несколько точек водозабора
        • Монтаж Термекс Bravo ЭдЭБ00276 вертикальный или горизонтальный
        • Тип электрического нагревательного элемента - трубчатый
        • Индикация включения
        • Индикация нагрева
        • Пространство между внешним корпусом и внутренним баком заполнено пенополиуретаном
        • Датчик термостата и термовыключателя
        • На электрическом шнуре прибора смонтировано УЗО, обеспечивающее отключение ЭВН от сети электропитания при утечке или пробое напряжения питания на заземленные элементы прибора
        • Электронная панель управления
        • Предохранительный клапан