Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2
Арт. О00000005597
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
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- Electrolux EWH 80 Major LZR 2 – электрический накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами. Объём бака рассчитан на 3-х пользователей (при среднем расходе).
Преимущества
- Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology
- При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH 30 Major LZR 2 применяется аргонная сварка нового поколения
- Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки
- Корпус прибора также выполнен из нержавеющей стали высокого качества
- Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы
- В качестве дополнительной защиты нагревательного элемента в ряде моделей установлен магниевый анод для предотвращения оседания известковых отложений
- На панели управления водонагревателя можно выбрать функцию половинной мощности
- В модели EWH 30 Major LZR 2 предусмотрен LED-дисплей, на котором отображается температура воды в баке
- С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале
- В модели есть функция экономного режима, при котором вода будет нагреваться до температуры 55°С