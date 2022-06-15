Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2
    Арт. О00000005597
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2

      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000005597
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

      С этим товаром смотрят

      Кран шаровой ITAP п/пр Н-В 1/2", бабочка, уп12 093
      470 ₽
      5.0
      Кран шаровой ITAP п/пр Н-В 1/2", бабочка, уп12 093
      Тройник Altstream 3/4" ВР(в уп.15 шт) 003040102
      250 ₽
      5.0
      Тройник Altstream 3/4" ВР(в уп.15 шт) 003040102
      Тройник Altstream 1/2" ВР (уп.25шт) 003040101
      160 ₽
      5.0
      Тройник Altstream 1/2" ВР (уп.25шт) 003040101
      Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
      109 ₽
      5.0
      Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
      Тройник Fusitek FT01102 (25 мм)
      15 ₽
      5.0
      Тройник Fusitek FT01102 (25 мм)
      Муфта Fusitek FT02302 (25 мм)
      8 ₽
      5.0
      Муфта Fusitek FT02302 (25 мм)
      Тройник Fusitek FT04101 (НР, 1/2", 20 мм)
      121 ₽
      5.0
      Тройник Fusitek FT04101 (НР, 1/2", 20 мм)
      Канализационная труба Контур 071270110200 (110x250 мм)
      190 ₽
      5.0
      Канализационная труба Контур 071270110200 (110x250 мм)
      Обвод Fusitek FT02902 (25 мм)
      51 ₽
      4.7
      Обвод Fusitek FT02902 (25 мм)
      Шаровый газовый кран Баз 11Б27п Ду 15 А11/1, г/ш, бабочка
      330 ₽
      5.0
      Шаровый газовый кран Баз 11Б27п Ду 15 А11/1, г/ш, бабочка
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
      352 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
      Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м
      220 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Electrolux EWH 80 Major LZR 2 – электрический накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами. Объём бака рассчитан на 3-х пользователей (при среднем расходе).

        Преимущества

        • Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology
        • При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH 30 Major LZR 2 применяется аргонная сварка нового поколения
        • Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки
        • Корпус прибора также выполнен из нержавеющей стали высокого качества
        • Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы
        • В качестве дополнительной защиты нагревательного элемента в ряде моделей установлен магниевый анод для предотвращения оседания известковых отложений
        • На панели управления водонагревателя можно выбрать функцию половинной мощности
        • В модели EWH 30 Major LZR 2 предусмотрен LED-дисплей, на котором отображается температура воды в баке
        • С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале
        • В модели есть функция экономного режима, при котором вода будет нагреваться до температуры 55°С