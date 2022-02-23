Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS-100FA

Преимущества

Изнутри накопительный бак покрыт мелкодисперсной эмалью

Увеличенный магниевый анод предназначен для защиты резервуара от коррозии

Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает медленное остывание воды за счет снижения потерь тепла

Предусмотрен основной термостат, а также термостат безопасности

В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар

Автоклавный фланец упрощает профилактику

Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS 100 (FA) оснащен накопительным резервуаром на 100 литров воды. Для защиты от коррозии предусмотрен магниевый анод увеличенного размера. Возможен контроль температуры нагрева воды за счет наличия внешнего термометра. Водонагреватель оснащен основным термостатом и термостатом безопасности. Предохранительный клапан обеспечивает защиту от избыточного давления воды.