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Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS-100FA
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS-100FA
    Арт. X3932408
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS-100FA

      Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS-100FA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3932408
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fais
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS 100 (FA) оснащен накопительным резервуаром на 100 литров воды. Для защиты от коррозии предусмотрен магниевый анод увеличенного размера. Возможен контроль температуры нагрева воды за счет наличия внешнего термометра. Водонагреватель оснащен основным термостатом и термостатом безопасности. Предохранительный клапан обеспечивает защиту от избыточного давления воды.

        Преимущества

        • Изнутри накопительный бак покрыт мелкодисперсной эмалью
        • Увеличенный магниевый анод предназначен для защиты резервуара от коррозии
        • Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает медленное остывание воды за счет снижения потерь тепла
        • Предусмотрен основной термостат, а также термостат безопасности
        • В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику