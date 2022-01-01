Водонагреватель Fais NTS-50FA
Арт. X393367
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический водонагреватель FAIS NTS-50FA используется в хозяйственных помещениях для нагрева воды до 75 °C. Аппарат имеет объем бака 50 литров, поэтому учитывая мощность водонагревателя в 1,5 кВт, полный объем воды в резервуаре нагревается за 116 минут. Водонагреватель FAIS NTS-50FA имеет размеры 553х450х480 и весит 17 кг. Аппарат прост в обращении: на его металлическом корпусе расположен термометр, показывающий температуру нагрева воды. На модель FAIS NTS-50 FA электрический цена в магазине «Бигам» является одной из самых низких среди предложений других интернет-магазинов. Перед использованием водонагревателя внимательно прочитайте правила техники безопасности при работе с данной моделью.
Преимущества
- Изнутри накопительный бак покрыт мелкодисперсной эмалью
- Увеличенный магниевый анод предназначен для защиты резервуара от коррозии
- Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает медленное остывание воды за счет снижения потерь тепла
- Предусмотрен основной термостат, а также термостат безопасности
- В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар
- Автоклавный фланец упрощает профилактику