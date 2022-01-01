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Водонагреватель Fais NTS-50FA
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Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Fais NTS-50FA
    Арт. X393367
    Водонагреватель Fais NTS-50FA

      Водонагреватель Fais NTS-50FA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393367

      Характеристики

      Производитель
      		Fais
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический водонагреватель FAIS NTS-50FA используется в хозяйственных помещениях для нагрева воды до 75 °C. Аппарат имеет объем бака 50 литров, поэтому учитывая мощность водонагревателя в 1,5 кВт, полный объем воды в резервуаре нагревается за 116 минут. Водонагреватель FAIS NTS-50FA имеет размеры 553х450х480 и весит 17 кг. Аппарат прост в обращении: на его металлическом корпусе расположен термометр, показывающий температуру нагрева воды. На модель FAIS NTS-50 FA электрический цена в магазине «Бигам» является одной из самых низких среди предложений других интернет-магазинов. Перед использованием водонагревателя внимательно прочитайте правила техники безопасности при работе с данной моделью.

        Преимущества

        • Изнутри накопительный бак покрыт мелкодисперсной эмалью
        • Увеличенный магниевый анод предназначен для защиты резервуара от коррозии
        • Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает медленное остывание воды за счет снижения потерь тепла
        • Предусмотрен основной термостат, а также термостат безопасности
        • В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику