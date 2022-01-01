Преимущества

Изнутри накопительный бак покрыт мелкодисперсной эмалью

Увеличенный магниевый анод предназначен для защиты резервуара от коррозии

Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает медленное остывание воды за счет снижения потерь тепла

Предусмотрен основной термостат, а также термостат безопасности

В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар

Автоклавный фланец упрощает профилактику

Электрический водонагреватель FAIS NTS-50FA используется в хозяйственных помещениях для нагрева воды до 75 °C. Аппарат имеет объем бака 50 литров, поэтому учитывая мощность водонагревателя в 1,5 кВт, полный объем воды в резервуаре нагревается за 116 минут. Водонагреватель FAIS NTS-50FA имеет размеры 553х450х480 и весит 17 кг. Аппарат прост в обращении: на его металлическом корпусе расположен термометр, показывающий температуру нагрева воды. На модель FAIS NTS-50 FA электрический цена в магазине «Бигам» является одной из самых низких среди предложений других интернет-магазинов. Перед использованием водонагревателя внимательно прочитайте правила техники безопасности при работе с данной моделью.