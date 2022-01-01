Преимущества:

Имеет медный теплообменник, что позволяет продлить срок службы и увеличить КПД;

Для плавного зажигания основной горелки предусмотрен замедлитель;

Доступ газа к основной горелке происходит только при наличии пламени запальной горелки и протока воды;

Автоматическое включение и выключение основной горелки при наличии протока воды.

Автоматическое выключение подачи газа при затухании пламени запальной горелки.

Автоматическое перекрытие газа при отсутствии тяги в дымоходе.

Перекрытие газового клапана водонагревателя в случае уменьшения расхода воды.

Водонагреватель NEVA газ 3208-02 без пьезо, одни из самых надежных и широко известных газовых водонагревателей. Все комплектующие детали - из цветных металлов.