Водонагреватель NEVA газ 3208-02, без пьезо
Арт. X1695603
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|730x390280
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
- Водонагреватель NEVA газ 3208-02 без пьезо, одни из самых надежных и широко известных газовых водонагревателей. Все комплектующие детали - из цветных металлов.
Преимущества:
- Имеет медный теплообменник, что позволяет продлить срок службы и увеличить КПД;
- Для плавного зажигания основной горелки предусмотрен замедлитель;
- Доступ газа к основной горелке происходит только при наличии пламени запальной горелки и протока воды;
- Автоматическое включение и выключение основной горелки при наличии протока воды.
- Автоматическое выключение подачи газа при затухании пламени запальной горелки.
- Автоматическое перекрытие газа при отсутствии тяги в дымоходе.
- Перекрытие газового клапана водонагревателя в случае уменьшения расхода воды.