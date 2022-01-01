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Водонагреватель NEVA газ 3208-02, без пьезо
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Водонагреватель NEVA газ 3208-02, без пьезо
    Арт. X1695603
    Водонагреватель NEVA газ 3208-02, без пьезо

      Водонагреватель NEVA газ 3208-02, без пьезо

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695603

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Габариты, мм
      		730x390280
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      •  Водонагреватель NEVA газ 3208-02 без пьезо, одни из самых надежных и широко известных газовых водонагревателей. Все комплектующие детали - из цветных металлов.

        Преимущества:

        • Имеет медный теплообменник, что позволяет продлить срок службы и увеличить КПД;
        • Для плавного зажигания основной горелки предусмотрен замедлитель;
        • Доступ газа к основной горелке происходит только при наличии пламени запальной горелки и протока воды;
        • Автоматическое включение и выключение основной горелки при наличии протока воды.
        • Автоматическое выключение подачи газа при затухании пламени запальной горелки.
        • Автоматическое перекрытие газа при отсутствии тяги в дымоходе.
        • Перекрытие газового клапана водонагревателя в случае уменьшения расхода воды.