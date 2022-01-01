Водонагреватель Thermex IRP 120V
Арт. X393563
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 120 V предназначен для нагрева большого объема воды. Накопительный бак изготовлен из нержавеющей стали, а наружный корпус - из твердого пластика. Предусмотрена функция ускоренного нагрева воды с максимальной мощностью. Встроенный термостат обеспечивает защиту водонагревателя от перегрева.
Преимущества
- Контроль температуры. При помощи встроенного термометра мощно осуществлять контроль темпеартуры нагрева воды
- Простое управление. Выбор нужного режима нагрева осуществляется при помощи встроенных кнопок управления и реле
- Круглая форма корпуса
- Новая технология сваривания
- Защита от перегрева
- Встроенный магниевый анод - для защиты от коррозии
- Вместительный бак на 120 литров воды
- Плотная теплоизоляция
- Функция ускоренного нагрева воды с максимальной мощностью
- Долгий срок службы электрического накопительного водонагревателя Термекс IR 120 V