Водонагреватель Thermex IRP 120V

Преимущества

Контроль температуры. При помощи встроенного термометра мощно осуществлять контроль темпеартуры нагрева воды

Простое управление. Выбор нужного режима нагрева осуществляется при помощи встроенных кнопок управления и реле

Круглая форма корпуса

Новая технология сваривания

Защита от перегрева

Встроенный магниевый анод - для защиты от коррозии

Вместительный бак на 120 литров воды

Плотная теплоизоляция

Функция ускоренного нагрева воды с максимальной мощностью

Долгий срок службы электрического накопительного водонагревателя Термекс IR 120 V

Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 120 V предназначен для нагрева большого объема воды. Накопительный бак изготовлен из нержавеющей стали, а наружный корпус - из твердого пластика. Предусмотрена функция ускоренного нагрева воды с максимальной мощностью. Встроенный термостат обеспечивает защиту водонагревателя от перегрева.