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Водонагреватель Thermex IRP 120V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Thermex IRP 120V
    Арт. X393563
    Водонагреватель Thermex IRP 120V

      Водонагреватель Thermex IRP 120V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393563

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 120 V предназначен для нагрева большого объема воды. Накопительный бак изготовлен из нержавеющей стали, а наружный корпус - из твердого пластика. Предусмотрена функция ускоренного нагрева воды с максимальной мощностью. Встроенный термостат обеспечивает защиту водонагревателя от перегрева.

        Преимущества

        • Контроль температуры. При помощи встроенного термометра мощно осуществлять контроль темпеартуры нагрева воды
        • Простое управление. Выбор нужного режима нагрева осуществляется при помощи встроенных кнопок управления и реле
        • Круглая форма корпуса
        • Новая технология сваривания
        • Защита от перегрева
        • Встроенный магниевый анод - для защиты от коррозии
        • Вместительный бак на 120 литров воды
        • Плотная теплоизоляция
        • Функция ускоренного нагрева воды с максимальной мощностью
        • Долгий срок службы электрического накопительного водонагревателя Термекс IR 120 V